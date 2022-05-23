Наследство одесского ленд-лиза

От времен одесского ленд-лиза нас отделяет вот уже добрых 80 лет. Однако и сейчас есть в Одессе немало семей, где сохранились воспоминания о той поре. Вот и у меня один дед, Александр Черненко, трудился всю жизнь на автосборочном, а другой, Дмитрий Никитов, стоял тогда тальманом в порту. Их воспоминания легли в основу этого очерка.

Помощь союзников

Как известно, ленд-лиз — это программа США, Великобритании и Канады по оказанию военной помощи своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе и Советскому Союзу, боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьем, включая нефтепродукты.

Маршрутов, по которым к нам поступала эта помощь, было несколько. Обычно все вспоминают знаменитые «арктические конвои». Но путь морем до Северодвинска или Мурманска был не единственным маршрутом, по которому нам поступала союзническая помощь.

Основная часть (47,1%) поступала через Тихий океан, перевозилась на союзнических и советских судах во Владивосток. Маршрут был хорош тем, что составлял всего 18-20 суток от американского побережья до дальневосточных портов и дальше, поездами, по Транссибирской магистрали.

А вот о том, что значительный поток грузов шел через Иран, знают далеко не все.

Из поставок по ленд-лизу по «персидскому коридору» особенно надо отметить морское оборудование и автомобили. За годы войны американцы поставили в СССР 400 тысяч автомобилей, причем только из Ирана их поступило 184 тысячи. Все импортные машины, сосредотачиваемые в городе Джульфа, оттуда перегонялись своим ходом в город Орджоникидзе. Специально для ленд-лизовских поставок было построено несколько автомобильных заводов.

Создание автосборочного завода для сборки ленд-лизовских автомобилей из США в Одессе началось в 1944 году на базе существовавших уже автомастерских. В них, как рассказывал Черненко, выполнялась крупноузловая сборка поступавших из США автомашин «Студебеккер», «Шевроле», «Додж» и «Форд».

Постановление от 19 марта 1945 года отводило под строительство Одесского автосборочного завода площадку бывшего завода имени Красина на Пересыпи. Там в 1946 году были возведены заводские цеха, а здание заводоуправления весьма эффектно замыкало перспективу улицы.

В 1947 году было принято решение об организации на заводе выпуска самосвалов на базе грузового автомобиля ГАЗ-51.

Одесса принимает ленд-лиз

Наиболее зрелищно ленд-лиз смотрелся в порту. Сразу после освобождения Одессы в 1944-м, 100–тонный кран с деревянной неподвижной стрелой прибыл к нам из США с одной целью — поднять сброшенные нами же в море при эвакуации из Одессы железнодорожные вагоны и паровозы в голове Нового мола, что этот кран с помощью водолазов успешно и сделал.

Уже 7 октября 1944 года порт принял под разгрузку первые торговые корабли — «Калинин», «Димитров», «Анатолий Серов», «Кремль». В том же месяце были организованы перевозки военных грузов между Одессой, Констанцей и Варной.

До конца 1944 года Одесский порт переработал около 250 тысяч тонн грузов. Это были в основном продовольственные грузы из США и Канады, известные портовикам тех лет как «ЮННРА», нефть.

Они доставлялись на океанских транспортных пароходах типа «Либерти». В США было построено 2751 судно, и во время Второй мировой войны они достойно справились с обеспечением массовых военных перевозок.

Штабеля с американской тушенкой

Год 1946-й был голодным по причине небывалых за полвека засухи и неурожая, но партийные и прочие номенклатурные работники получали в специальных магазинах, по так называемым «лимитным книжкам», дополнительные пайки, состоящие во многом из американских продуктов, поступавших по ленд-лизу.

Дмитрий Никитов вспоминал:

— К весне 1945 года все очищенные от завалов и воронок площади от 1-го до

10-го причалов были заставлены штабелями ящиков с американской тушенкой, яичным порошком и другими продовольственными товарами. Высота штабелей была такой, что крановщики, выходя из кабины, ступали прямо на ящики.

По воспоминаниям бывшего стивидора второго района Валентина Волчека, на причалах стояли 20 портальных американских кранов, поступивших в наш порт по ленд-лизу. Ранее их специально использовали для обеспечения высадки знаменитого десанта союзнических сил в Нормандии, открывшего в июне 1944 года Второй фронт. Это были надежные, простые в эксплуатации, мощные «Вашингтоны» грузоподъемностью 35 тонн, «Клейды» 20-40 тонн, «Амэрикен Хойсты» 5-10 тонн.

В 1946-м в Одесский порт прибыли из США плавкран «Виллей» грузоподъемностью 100 тонн и плавкран «Бридж-Драво», 60 тонн. Пришли первые электро-погрузчики типа «Кларк» грузоподъемностью 0,5 и 1,5 тонны, что позволило принимать океанские суда…

«Кощунственный перевод добра»

Как упоминалось, США поставили по ленд-лизу несколько сот тысяч грузовиков. Когда союзники изъявили желание получить за них денежную компенсацию, советская сторона посчитала за лучшее возвратить машины.

Как рассказывали очевидцы, и в том числе Дмитрий Никитов, конвейер по подготовке и погрузке «Студебеккеров» на суда работал следующим образом: «В одной части порта наши механики моют, драят и красят машины. В другой, прямо на причале, у борта американского «либертоса», стоит огромный пресс, который делает из грузовиков лепешки. Лепешки подаются в трюм.

Наши, видя такое варварские отношение к технике, запросили Москву: дескать, нет смысла ремонтировать машины. Москва ответила: ремонтировать обязательно. Так, из искры «холодной войны», брошенной на причале порта, возгорелось пламя первого и, наверное, последнего в послевоенной истории Одесского порта стихийного протеста докеров. Ситуация в порту сложилась настолько взрывоопасная, что улаживать ее взялся сам командующий Одесским военным округом маршал Г.К. Жуков. В итоге американцам пришлось от греха подальше свернуть кощунственный перевод добра, забирать свой пресс и сниматься с якоря восвояси…»

После войны

Программа ленд-лиза стала сворачиваться после победы над нацистской Германией в мае 45-го. Свою же деятельность агентства ленд-лиза завершили 2 сентября 1945 года, с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Впрочем, дело ленд-лиза продолжила ЮНРРА — или Администрация помощи и восстановления ООН. Одна из ее международных миссий работала в Киеве, благодаря чему, в переходный от войны к миру период, на 1 августа 1947 года Украина получила от ЮНРРА общую помощь на сумму 3 641667 рублей.

В помощи тогда, кроме разоренных вой­ною Украины и Белоруссии, после оккупации, всех опустошений и потрясений, нуждались также Греция, Польша, Югославия, Албания, Австрия, Италия, Чехословакия, Китай.

Особенно важна была деятельность ЮНРРА, как международного фонда помощи по поставкам продовольствия и предметов первой жизненной необходимости.

В итоге ЮНРРА, подконтрольная системе ООН, Америке стала не нужна. Взамен США выдвинули в середине 1947 года новый план помощи, согласно их видению послевоенной будущности Европы. Это знаменитый «план Маршалла». Одной из главных особенностей плана был вывод такой помощи из-под контроля ООН.

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В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. В историографии СССР умалялась значимость поставок, в то время как союзники часто их преувеличивали. Тем не менее не подлежит сомнению, что поставки в период с 1941 по 1942 год были наиболее важны для поддержки обороноспособности СССР.

Фото из архивов автора