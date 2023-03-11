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Военный март по-одесски: субботние хлопоты, псы-коты и первые цветы

Военный март по-одесски: субботние хлопоты, псы-коты и первые цветы

Хмурая мартовская суббота в Одессе… Погода не балует: то мелкий дождик, то (совсем ненадолго) солнечные лучи с ветром. Народ – кто бегом за продуктами, кто в парк-сквер с детьми и четвероногими друзьями, кто за водой к ближайшему бювету.

Второй одесский март на военном положении… Кто-то специально спешит на Дерибасовскую послушать живую музыку. Музыкант так старается!..

Стараются и одесситы: уличные садики-палисаднички уже манят полюбоваться и подснежниками, и крокусами, а то и просто набухшими почками. Субботние мартовские хлопоты: все тщательно приводится в порядок. Не удивительно: первые весенние листочки и набухающие почки – теперь ведь не просто так, а как особый подарок природы. Символ надежды, опять же…

Ростки первых цветов
Уличный музыкант на Дерибасовской
Фонтан в Пале Рояле
Палисадник в Одессе
Весна в Одессе
Дети и каменный лев
За покупками
Детские качели
Бювет в Одессе
Прогулка с питомцами

Корки апельсинов-мандаринов на перекопанной земле рядом с кустиками. Это чтобы уличные коты обходили это место стороной, как мне пояснили. Кошки, мол, не особо жалуют цитрусовые ароматы.

Ну а усатые-хвостатые, между тем, царственно проходят там, где считают нужным, погода им явно не по вкусу, сонные они какие-то, совсем не мартовские в «классическом» понимании… Зато (опять же, классически) загадочные.

Подснежники
Крокусы
Палисадник
Кошачий домик
Стая голубей
Кошечка в Одессе
Как отпугнуть котов
Кошачья еда
Уличная кошка
Одесский котик
Котик
Кот у витрины кафе
Одесские котики
Рыжий кот

 

Хозяйка салона красоты на Конной выставила живые цветы в вазонах прямо на улицу. Пройти мимо невозможно: такая красота, да еще в авторском кашпо.

– Я к Новому году ничего в этом году не выставляла, никак не украшала. Не в том состоянии была. А вот к весне решила все-таки радость людям доставить. А то вижу, что лица у людей то испуганные, то хмурые. Идут, лица чаще всего – в мобильниках. Вот выставила, наблюдаю, как почти никто равнодушным не остается: подходят, любуются, улыбаются, – говорит она.

Рядом кафешка выносной столик тоже украсила живыми цветами: они гораздо скромнее, но с нашим флажком с трезубцем…

Дерево весной
Уличная клумба
Весенняя зелень
Первые весенние цветы
Вазоны для цветов
Весенние цветы у салоны красоты
Цветы у кафе
Цветы и флажок
Первоцветы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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