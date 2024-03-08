Доступная реабилитация для всех защитников: что для этого нужно сделать

Министерством обороны утверждена Концепция развития реабилитации раненых военных, которая предусматривает их лечение в профильных специализированных учреждениях.

На севере области реабилитируют тяжелораненых в Подольске и Раздельной, в Балте такой центр только строится. Как отмечают медики, чтобы открыть на базе многопрофильных больниц реабилитационный центр, например в Любашевке, нужно привлечь более десятка специалистов.

Тяжелое ранение во время боев за Херсонщину

Морской пехотинец Александр Бабий из Кричуново Любашевской громады борется за здоровье уже второй год. В результате полученного на войне тяжелого ранения бойца парализовало.

Когда 24 февраля 2022 года россия напала на Украину, 32-летний молодой человек не колеблясь пошел в военкомат и уже в два часа ночи следующих суток вместе с другими добровольцами отправился в расположение 35-й бригады морской пехоты.

С первых дней воин отважно защищал нашу Родину. Из кровопролитных боев он всегда выходил невредимым.

Осенью молодой командир со своим подразделением воевал на Южнобугском направлении. Постепенно освобождали города и села. Противник, пытаясь удержать занятые рубежи, усиливал шквал огня по нашим позициям вдоль линии соприкосновения с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов. В октябре Александр участвовал в освобождении Херсонщины.

18 октября в очередном бою командир отделения Александр Бабий получил тяжелое ранение в результате взрыва мины.

Лечение раненого стоит дорого

Александра едва живым эвакуировали в Николаев, а оттуда — в Одессу.

Уже из областного госпиталя отец защитника Александр Петрович (кстати, ветеран войны в Афганистане) при содействии друзей-афганцев из Киева добился, чтобы сына оперативно доставили на реанимобиле во Львовский военно-медицинский клинический центр, где врачи фактически вернули его к жизни.

После лечения во Львове и Киеве Александр вернулся в Одессу, где им занимаются мама Татьяна с женой Аллой. Семья снимает в Одессе полдомика, чтобы человек, который передвигается на инвалидной коляске, мог проходить реабилитацию. Понятно, что лечение раненого не из дешевых. Немало средств собрали небезразличные земляки, 30 тысяч гривен выделил поселковый совет, посильную помощь оказывают волонтеры.

В целом врачи не дают прогнозов, потому что из-за полученных ранений их пациент, возможно, не сможет больше ходить. Но родные, близкие и друзья верят, что отважный воин сумеет выздороветь, чтобы растить с женой сына Артема, счастливо жить и работать.

Защитнику Родины нужна поддержка

Почти восемь месяцев воины 28-й механизированной бригады отчаянно боролись за каждый метр Херсонщины и Николаевщины.

В их рядах отважно воевал и 45-летний Юрий Унтилов из села Солтановка Зеленогорской громады. Освободив Херсон, наши бойцы в ноябре вернули под украинские знамена Правдино, Александровку, Станислав, Миролюбовку, Киселевку, Чернобаевку и другие многострадальные села.

Один из вражеских обстрелов стал для Юрия роковым. Посеченное осколками вражеской мины тело бойца побратимы вовремя доставили в госпиталь. Врачи долго боролись за его жизнь, но так и не смогли удалить осколок из позвоночника и легкого и поставить воина на ноги. Сейчас мужчина не может обходиться без посторонней помощи. Хотя ветеран и имеет пенсию, но, как и большинство раненых, до сих пор не получил единовременного денежного пособия и нуждается в материальной и медицинской поддержке. Прежде всего нейрохирургического вмешательства и дальнейшей реабилитации.

Чувствуется, что мужчина отчаялся во всем. Его угнетает мысль, что он навсегда останется немощным и обузой для родных и ненужным Отчизне, за которую проливал кровь.

Только пять процентов воинов получают реабилитацию

Вопрос реабилитации украинских защитников сейчас является одним из ключевых как для настоящего, так и для будущего украинской военной медицины.

Комментируя ситуацию с реабилитационной помощью, одесситка Лилия Ляляод, которая с 2014 года на волонтерских началах помогает военнослужащим, пострадавшим во время боевых действий, отметила, что сегодня комплексную бесплатную реабилитацию в Украине получают всего пять процентов тех, кто в ней нуждается, а элементы реабилитации — чуть больше пяти процентов искалеченных войной бойцов. Кстати, Лилия помогала «встать на ноги» одному из героев наших предыдущих публикаций в «ОЖ» — Роману Мехуру из Бобрика Второго, который потерял на войне ноги и руку.

Стоит добавить, что еще осенью 2022-го в Польше открыли медицинский хаб для транспортировки раненых в Украине в другие страны ЕС. Итак, раненые украинцы продолжают искать квалифицированную помощь за рубежом, а впоследствии — реабилитацию. Однако не все могут воспользоваться этой возможностью, поэтому приходится обращаться за помощью в Украину, где вроде бы и есть нужные специалисты, но специалистов, в частности по реабилитации пациентов, оставшихся без конечностей, не хватает.

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По оценкам СНБО, в медицинской реабилитации нуждаются тысячи военнослужащих и гражданских, которые пока получают надлежащую, но не всегда качественную реабилитационную помощь за границей. Среди самых больших вызовов для обновления направления отечественной реабилитации — кадры и инфраструктура.