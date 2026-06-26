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“Укрзалізниця” запускает дополнительный летний поезд Одесса – Каролино-Бугаз.

Рейсы будут курсировать с 28 июня в оба направления по четным числам.

Время в пути — около 1 часа, маршрут позволяет добраться до побережья без пробок.

В составе будет работать модернизированный электропоезд с кондиционером.

Без пробок на пляж

Уже с 28 июня на летний период начнет курсировать новый региональный поезд №838/837 сообщением Одесса – Каролино-Бугаз. Добавим, что рейсы будут выполняться в оба направления по четным числам.

Кстати, пассажиры смогут ехать в электропоезде с кондиционером, что обеспечит комфортную поездку. Время в пути составит около часа, что делает маршрут удобным вариантом для быстрого выезда к побережью без пробок.

Расписание движения:

из Одессы отправление в 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз в 10:18;

в обратном направлении отправление в 10:40, прибытие в Одессу в 11:46.

График согласован так, чтобы обеспечить удобную пересадку для пассажиров, прибывающих в Одессу утренними поездами международного и междугороднего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов и других направлений.

Следует отметить, что билеты уже доступны в приложении «Укрзализныци» в разделе «Дальні».

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