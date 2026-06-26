Ключевые моменты:
- “Укрзалізниця” запускает дополнительный летний поезд Одесса – Каролино-Бугаз.
- Рейсы будут курсировать с 28 июня в оба направления по четным числам.
- Время в пути — около 1 часа, маршрут позволяет добраться до побережья без пробок.
- В составе будет работать модернизированный электропоезд с кондиционером.
Без пробок на пляж
Уже с 28 июня на летний период начнет курсировать новый региональный поезд №838/837 сообщением Одесса – Каролино-Бугаз. Добавим, что рейсы будут выполняться в оба направления по четным числам.
Кстати, пассажиры смогут ехать в электропоезде с кондиционером, что обеспечит комфортную поездку. Время в пути составит около часа, что делает маршрут удобным вариантом для быстрого выезда к побережью без пробок.
Расписание движения:
- из Одессы отправление в 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз в 10:18;
- в обратном направлении отправление в 10:40, прибытие в Одессу в 11:46.
График согласован так, чтобы обеспечить удобную пересадку для пассажиров, прибывающих в Одессу утренними поездами международного и междугороднего сообщения из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов и других направлений.
Следует отметить, что билеты уже доступны в приложении «Укрзализныци» в разделе «Дальні».
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