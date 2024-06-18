В память о павшем герое из Виноградовки

В память о павшем герое из Виноградовки

Еще несколько лет назад в доме Василины Цоневой в селе Виноградовка Болградской громады было шумно и весело – в гагаузской семье росли два сына. В 2000 году ее муж Анатолий стал заниматься инкубацией. Начинал с малого, но за более чем десять лет развернул настоящее производство по выводу цыплят. Жена и сыновья помогали. Так все работали ради благосостояния своей родной земли.

– Анатолий был положительным человеком, не боялся работы и всегда улыбался. Мы все брали с него пример, вот и дело у нас шло вверх, – вспоминает Василина.

Через 18 лет, когда дети разъехались на учебу, обороты семейного дела пришлось снизить, а с началом войны – совсем закрыть.

– 27 февраля 2022 года младший сын вернулся домой и сказал отцу: «Папа, нам нужен грузовой автомобиль». Он подразумевал наш микроавтобус, с которым мы работали. А Анатолий ответил: «Я тебе автобус не дам. Если примут меня как водителя, тогда поедем вместе», – рассказывает Василина.

Так, 7 марта 2022 года Анатолий ушел в военкомат и оттуда уехал на фронт водителем грузового микроавтобуса. Отец и сын служили в 122-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Через некоторое время на фронт ушел и второй сын. Сегодня он несет службу на боевом корабле.

Анатолий Цонев, несмотря на свои 50 лет, все время находился в горячих точках. 32 дня пробыл на нулевой позиции в районе Бахмута. Вышел живым с поля боя после сложной задачи. Шесть дней он не выходил на связь. Но ему удалось выжить и даже встретиться с сыном.

Анатолий Цонев с сыном

Встреча отца и сына Цоневых под Бахмутом

– Это была незабываемая встреча. Сын рассказывал, что папа так искренне улыбался, так радовался встрече, как ребенок, – говорит Василина.

9 июля 2023 Анатолий Цонев отошел в другие миры – сердце Героя не выдержало. Медицинская экспертиза показала, что 75% сердца военного были поражены. Хотя, по словам Василины, муж никогда не жаловался на боль в сердце.

А домашний микроавтобус, которым в свое время развозили по селам цыплят, был взорван на подступах к Бахмуту.

Сегодня Василина дома одна, молится за здоровье сыновей, которые продолжают нести боевую службу, посещает могилу мужа и пытается восстановить справедливость – документально смерть ее мужа записана стандартной фразой: «при прохождении военной службы», что не дает ей право получать государственные выплаты за погибшего во время военного положения члена семьи.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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