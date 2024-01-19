В Одесской опере возобновили необычный спектакль (фоторепортаж)

За несколько дней до Нового года в Одесской опере состоялась премьера восстановленной оперы «Служница — госпожа» композитора Джованни Баттиста Перголези в постановке режиссера Оксаны Тараненко. Расскажем, чем интересен этот спектакль и почему его нужно было обновить.
Юный гений галантной эпохи
Мы не знаем, думал ли молодой талантливый композитор Джованни Баттиста Перголези, что его небольшое произведение, которое он писал для того, чтобы развлечь публику в антракте собственной великой оперы станет не только мировым хитом, но и положил начало новому жанру. Но именно так произошло с его оперой «Служница — дама».
Будущий композитор родился в 1710 году в итальянском городе Иезе, там же и учился музыке, а основы композиции освоил уже в Неаполе. Там он жил, работал до своей смерти, которая догнала его в двадцать шесть лет. Но за свою короткую жизнь он успел написать не только более тридцати музыкальных произведений, но стать родоначальником оперы буфа, или комической оперы.
Перголези родился и жил на пересечении двух эпох – барокко и классицизма. Именно тогда искусство ищет новые смыслы и от серьезности и даже трагичности постепенно приобретает утонченность, свет, прозрачность и гармонию. Музыкальные произведения становятся более легкими, а сюжеты понятны рядовой публике. Никогда в Перголезе обычные люди не становились героями оперы, и именно в этом заключается его новаторство.
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Служанка, которая стала госпожой
В основе сюжета оперы, история простой, но сообразительной девушки, мечтавшей о «карьере» хозяйки дома, в котором работала. Она настойчиво шла к цели, пока не первой молодости доктор Умберто предложил руку и сердце хорошенькой служанке. Сюжет довольно банален, но кажется, его и сейчас можно использовать как «инструкцию к употреблению».
Премьера оперы состоялась в 1733 году, в эпоху рококо. В искусстве царила аристократическая декоративность, легкость и эротическая игривость, но на театральной сцене все еще царили большие и тяжелые формы. «Госпожа-служанка» Перголези вышла за рамки интермедии, стала чем-то новым и свежим в искусстве и как результат нашла поклонников не только среди зрителей, но и композиторов.
Известно, что после показа в Париже, в 1752 году Служница спровоцировала споры между ценителями традиционной французской и новой итальянской опер. Это противостояние вошло в историю. музыки как «война буффонов». Но пока уважаемые академики спорили, как относиться к новому явлению, арии из оперы вышли на улицы, а новый жанр подхватили композиторы Чимароза, Моцарт, Россини, Доницетти и продолжили композиторы последующих 19 и 20 веков.
Успех, продолжительностью в 300 лет
В течение трех веков «Служница — дама» не сходит с оперных сцен мира. И Украина не исключение. На одесской сцене эта опера появилась в 2013 году. Ее постановку осуществила режиссер Оксана Тараненко. Она вынесла действие со сцены в интерьеры нашего театра, украшенного в стиле позднего французского рококо. Это было удачным решением, ведь герои – якобы сошли с окружающих нас стен, балконов и светильников Французского фойе, на лестнице которого разместились актеры и оркестр. Опера тогда звучала по-русски и именно это стало причиной ее извлечения из репертуара после начала полномасштабного российского вторжения.
Восстановить и обновить оперу в репертуаре театра было решено в 2023 году. Специально по заказу Одесской оперы либретто авторства Дженнаро Антонио Федерико перевел известный украинский автор Николай Бровченко (именно этот автор написал либретто для детского балета «Дюймовочка»). В спектакле ввели новых солистов. Роль хитроумной Серпины исполняет Алина Ворох (сопрано). Партию доктора Умберто на премьере исполнял Юрий Дударь (баритон), а на спектакле 20 января сыграет Денис Панченко (бас). Молчаливого слугу Веспоне красноречиво исполнил Василий Добровольский. Камерным оркестром руководит дирижёр Валерий Регрут, он же выступает другом и поддерживает проделки Серпины.
Особое место занимают зрители – они становятся не просто наблюдателями, а непосредственными участниками событий и помощниками молодой служанки, ведь теперь между ними и актерами нет оркестровой ямы и рампы. Итак, два действия наполнены легкой музыкой, блестящим исполнением арий и шутками проносятся как мгновение.
Погрузиться в прекрасную эпоху рококо любители оперы смогут уже 20 января и 10 февраля.
Фото: Юлия Сущенко, пресс-служба Оперного театра