Молодые одесские учителя и воспитатели будут получать ежемесячную премию

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что ежемесячная премия уже введена.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе есть сотни вакансий педагогов. Поскольку талантливые выпускники педагогических вузов не спешат приходить на работу в школы или садики, городские власти решили привлекать молодые кадры, поддерживая их финансово.

Геннадий Труханов рассказал, что молодому специалисту, даже если у него есть стремление и знания, приходится тяжело. Молодые специалисты не могут претендовать на доплаты за стаж или категорию.

Поэтому городские власти решили поддержать молодых учителей и воспитателей детсадов, которые придут работать в одесские учебные заведения.

Так что если вы заканчиваете обучение в педагогическом вузе или, как молодой специалист, уже работаете в школе или в садике города, — рассчитывайте на эту доплату, —

сказал городской голова.