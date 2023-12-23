Одесситов познакомили с музыкой Ивана Небесного (фото, видео)

Знакомьтесь: маэстро Небесный

Композитор Иван Небесный – наш современник, выпускник Львовской консерватории, ученик Мирослава Скорика. Он автор опер, балетов, десятков музыкальных произведений для оркестра и драматических спектаклей, хоровой музыки. К сожалению, эта сторона его творчества почти не знакома одесситам, ведь его музыка звучит в театрах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя. А вот мелодии из документальных и художественных фильмов, сериалов и телефильмов и даже рекламы, напротив, известны многим.

Его музыка исполняется не только в Украине. Впрочем, это не удивительно, ведь Иван Небесный долгое время проходил стажировку в Германии и Австрии. Кроме того, вместе с ансамблем современной музыки «Кластер», которым он руководил, много гастролировал в Польше, Нидерландах, Литве, Австрии, Словении, США. Его музыка звучала на фестивалях Европы, Азии, Америки.

Наконец, пришел черед и одесситам лично познакомиться с Маэстро.

Три подарка одесским меломанам

Автор и ведущая вечера Людмила Сергийчук признается, что было трудно выбрать лишь несколько произведений автора, чтобы за чрезвычайно ограниченное время показать масштаб и уровень композиторского мастерства. Поэтому вместе с Иваном Небесным они собрали программу из трех частей, отражающих основные направления его актуальной творческой деятельности, не забывая о грядущем Рождестве.

Начали с музыки к балету «Тени забытых предков», премьера которого состоялась во Львовском театре оперы и балета в начале декабря. Раздалась камерная сюита к балету в исполнении оркестра одесской оперы под руководством дирижера Владимира Врублевского.

Второе произведение – хоровой цикл на основе украинских молитв «Вспоминая» для сопрано Solo и камерного хора. Это произведение представляет своего рода продолжение традиций духовной музыки Украины, простирающейся от 17 века до современности. Он посвящен всем тем, кто лишился своих близких во время войны. Цикл состоит из трех частей: «Молитва утренних намерений», «Молитва воина» и «Молитва к охраннику».

Его исполнили солистка Юлия Терещук, камерный хор театра во главе с дирижером и хормейстером Иваном Газинским.

Ну и треть – Рождественские симфонизмы. Украинские колядки щедровки, народные песни для обработки камерного оркестра. «Странное рождение», «Новая радость стала», «Щедрик» и другие… эти произведения словно окунули зрителей в нежную и тонкую музыкальную материю, даря тепло и настроение Рождества.

Видео Рождественские симфонизмы:

Музыка Ивана Небесного оказалась чрезвычайно созвучной его фамилии, особенной своим неповторимым мелосом. Она колоритная, эмоциональная, современная, хотя является продолжением традиций украинской самобытности. Произведения, звучавшие наполнены современными смыслами, которыми живем мы с вами, здесь и сейчас и которые через сто лет будут считываться нашими потомками.

В театре заверили, что в новом году проект будет продолжаться. В планах, кроме приглашения авторов из разных уголков страны, создать программу с участием одесской композитора Кармелы Цепколенко и других одесских авторов современной академической музыки.

Фото — Юлия Сущенко, видео — Владимир Богатырев