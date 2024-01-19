Куда пойти в Одессе 20-21 января: топ-5 культурных событий выходных

19 января, 19:00 – «Black Sea Orchestra». Культурный центр Union.

«Украинские фрески» – это особенная программа. Вы услышите прекрасные образцы украинского романса, а также скрипичный репертуар, охватывающий период от 19 века до наших дней.

Прозвучат произведения таких выдающихся украинских авторов как М. Вербицкий, Л. Колодуб, М. Скорик, М. Леонтович и других гениальных композиторов, вклад которых в мировое музыкальное наследие неоценим.

Читайте также: Афиша Одессы на 19-21 января 2024 года: концерт, выставки, экскурсии

20 января, 12:00 – Служница госпожи. Одесская опера

Искрометный юмор, харизматические персонажи, изысканный интерьер театрального фойе, простой сюжет и музыка, пропитанная ярким светом творчества итальянского композитора Джованни Перголези, все это — в опере «Служница дамы». Привлекательная и умная служанка Серпина готова на любые уловки, чтобы завоевать сердце ее капризного хозяина Уберто. Какую стратегию по завоеванию сердца Уберто выберет Серпина и кто станет ее помощником?

20 января, 18:00 – «В начале и конце времен или Сталкеры». Театр малых комедий

Забытые, никому не нужные, живут себе где-то в заброшенной чернобыльской деревне причудливая баба Прися, болезненная мать и придурковатый сын. Они живут там, откуда другие убегают как можно дальше. И как другие — они умеют смеяться шутить и воспринимать свою жизнь такой, как она есть. Даже если для других такая жизнь кажется смертельно опасной.

20 января, 19:00 — Стендап Вырий в театре с Сергеем Чирковым

Сергей Чирков: резидент «Подпольного стендапа», участник Youtube-шоу «Эбаут», сценарист и соведущий проекта «Телевидение Торонто», один из хедлайнеров стендап-фестиваля «Вирий 2023» в Одессе.

Стендап в театре — волшебный опыт для зрителей. И для тех, кто часто посещает разнообразные стендапы (из-за этих бархатных занавесов все становится еще интереснее) И для тех, кто хочет прийти впервые на стендап и потом сказать всем «Зря не пошли со мной».

После концерта проходит аукцион и сбор средств на ВСУ.

Выступают: Сергей Чирков (@serhiichyrcov), Кирилл Осадчий (@vologa_pidloga), Иван Голованенко (@holovanenko_), Даня Ряженко (@superotruta), Иван Дюбо (@dyubo_ivan).

21 января, 16:00 — Чуваки не празднуют или Ukrainian

Спектакль действительно невероятный. Она – динамичная и при этом щемящая, трагическая, но местами – ну очень комичная. И вызывает такую же разнообразную палитру эмоций у восторженного зрителя, которого уже с первых минут ни в чем убеждать не надо: так искренни и понятны образы героев.

Перед вами мелькнет жизнь украинца из Конотопа, который раскрывает на сцене все важнейшие моменты своей личной истории. На это «Чуваки…» – это о войне и нашем бытии К. В. И о том, что вы мечтаете услышать и увидеть еще с 2014… Лирический и эмоциональный рассказ под гитару никого не оставит равнодушным.

Роли исполняют Александр Самусенко и Дмитрий Усов.

Режиссер – Максим Голенко.