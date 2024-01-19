Новости Одессы и Одесской области

Одесские морпехи ликвидировали лучшего пилота российских дронов и пропагандиста (видео)

Одесские морпехи ликвидировали лучшего пилота российских дронов и пропагандиста (видео)

Морпехи одесской 35-й бригады на левобережье Херсонской области уничтожили оператора российских дронов, который делал сбросы на наших военных в районе Крынок.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

В сообщении говорится, что вчера, 18 января 2024 года, бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили и уничтожили известного среди россиян и украинцев наводчика дронов с позывным Моисей.

Оккупанта удалось уничтожить с помощью FPV-дрона. Россияне прятались в частном доме недалеко от Днепра.

Но как всегда действовали коварно – написали слово «ЛЮДИ» на ролетах, за которыми прятались. Но наши бойцы увидели там врага, потому надпись их не спасла.

ворог. ліквідація

О смерти Моисея написала его жена в его телеграм-канале.

тг-канал Мойсея - ворога

Однако официальной информации о ликвидации оператора вражеских дронов в Силах обороны пока не предоставили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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