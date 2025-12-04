Ключевые моменты:

В Одесской опере провели экспериментальную экскурсию для беременных, созданную совместно с больницей №10.

Кульминацией стала камерная программа «Эффект Моцарта», подготовленная специально для будущих мам.

Врачи отмечают: музыка и эстетика помогают снизить стресс и поддержать эмоциональное состояние беременных.

Участницы рассказывают о чувстве гармонии, вдохновении и спокойствии после посещения театра.

О необычном мероприятии поведали в пресс-службе Одесского горсовета.

«Медики отмечают, что встреча с прекрасным во время беременности имеет особое значение. Музыка способна влиять на эмоциональное состояние, дарить спокойствие и гармонию, а сочетание классических мелодий с изящной архитектурой создает настоящую магию. Именно такую атмосферу ощутили женщины, ожидающие рождения малышей, во время необычного путешествия по Одесской опере», – отмечают в пресс-службе.

Во время испытаний женщины, которые дарят Украине новую жизнь, – настоящие героини. Поэтому поддержка их здоровья и ментального состояния имеет особое значение, отмечают в Центре перинатальной помощи.

Во время путешествия по театру гости прикоснулись к его истории и внутреннему миру, а кульминацией стала камерная музыкальная программа, созданная специально для этой встречи. Солистки Анна Богач и Алина Ворох, концертмейстер Наталья Изуграфова и юный пианист, 10-летний Руслан Авдюгин, подарили женщинам нежные, теплые и искренние впечатления, наполнив простор атмосферой заботы и вдохновения.

Участницы необычной экскурсии отметили положительный результат – для многих это событие стало моментом покоя, вдохновения и эмоционального отдыха. По их словам, эта встреча подарила спокойствие, вдохновение и чувство гармонии. Женщины отмечают, что после визита в театр почувствовали себя гораздо спокойнее и планируют обязательно посещать Одесскую оперу вместе с детьми, когда они подрастут.