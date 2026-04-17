Ключевые моменты:

  • После дождей десятки сел становятся «невыездными»
  • Дороги разрушаются фурами и годами не ремонтируются, а обещанные работы не начинаются
  • Из-за бездорожья дети не могут добраться до школ, а автобусы сокращают маршруты
  • Парадоксально, но новые дороги часто ведут к почти пустым селам

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева посетила села юга Одесчины, пообщалась с жителями и местной властью и выяснила, почему обещанные ремонты дорог не выполняются, а некоторые населенные пункты годами остаются «отрезанными» после дождей.

Как «выкручиваются» сельчане без дорог, есть ли перспективы их ремонта или строительства и где проехать можно, а в какие села Бессарабской и Буджакской громад можно доехать только на тракторе — рассказываем в нашем материале.

Здесь всегда были самые плохие дороги в Одесской области

Ремонт дороги своими силами, направление — Надречное
Ремонт дороги своими силами, направление — Надречное

Горожане, которые жалуются на состояние дорог в городах, наверное, не видели сельских дорог. Значительную часть дорог между селами здесь называют «черное шоссе» — это старые, с множеством ям, пути или вообще сплошное бездорожье.

Бывший Тарутинский район, который был реформирован в две громады — Бессарабскую и Буджакскую, один из крупнейших по площади и самых удаленных от областного центра в Одесской области. Это 48 населенных пунктов, и здесь всегда были самые плохие дороги на Одесчине.

Из Одессы в Бессарабское — а это 200 километров — доехать можно более-менее без проблем. До войны в этом направлении была построена дорога Сарата — Арциз — Тарутино. Но дальше ситуация другая.

В плохом состоянии дорог люди, конечно, обвиняют власть, а еще — грузовики. Ведь район аграрный, и если раньше зерно вывозили железной дорогой, которая соединяла станции Басарабяска (Молдова) — Соборное (Березино), то сейчас, когда она не функционирует, остается один выход — перевозить грузы фурами.

С каждым годом перегруженные фуры разбивают дорогу все больше. Люди выражали недовольство и даже перекрывали движение грузовикам. Некоторое время фуры ездили в объезд, полевыми дорогами, но после дождей снова возвращались.

Алексей Судак, заместитель главы Бессарабской громады
Алексей Судак, заместитель главы Бессарабской громады

– Самая большая проблема на участке Серпневое — Калачевка — Петровск, — рассказывает Алексей Судак, заместитель главы Бессарабской громады. — Руководство громады еще в прошлом году договорилось со Службой местных дорог о ремонте этого участка через софинансирование: громада перечислила часть средств из собственного бюджета. Но дорожники до сих пор не приступили к работе, говорят, что не хватает бригад. Разбита дорога и на участке Ярославово — Виноградовка, но там проехать хоть как-то можно.

Как в большом селе — без дороги?

Школьный автобус везет детей из Елизаветовки в Победу
Школьный автобус везет детей из Елизаветовки в Победу

– Когда-то к селу вела асфальтированная дорога. Сейчас от нее осталась только глина, даже щебня нет, — рассказывает Сергей Бугор, староста Петровского старостата. — Недавно громада прогрейдировала дорогу, но после дождя она непроходима. Вообще во время дождей из села никто старается не выезжать, а если нужна «скорая», просят владельцев внедорожников довезти до Серпневого — это 16 километров. Там уже человека забирает «скорая». Жители, конечно, жалуются — здесь проживает около тысячи человек.

В селе есть крупное сельхозпредприятие «Петросталь», развито виноградарство, работают лицей, детсад. Людям крайне необходима дорога.

До райцентра — полями напрямик

Ремонт уличной дороги в Ламбривке
Ремонт уличной дороги в Ламбривке

Несколько лет назад жителям села Вольное так надоели ямы на дороге к селу, что люди объединились и залатали их своими силами. Как дела сегодня?

– Из Бессарабского в Вольное пока можно доехать — хоть дорога и плохая, но остатки асфальта можно увидеть. В прошлом году Служба местных дорог даже сделала ямочный ремонт. А вот спуск к селу длиной полтора километра, который мы ремонтировали своими силами, снова полностью разбит. Здесь ямочный ремонт уже не поможет, нужно строительство, — говорит Наталья Фучеджи, староста Вольненского старостата.

Кстати, именно через Вольное бессарабцы полевыми дорогами едут в Болград — свой районный центр. Дорога там такая, что можно устраивать ралли-марафон, зато вдвое короче, чем по трассе (из Бессарабского в Болград — 120 километров). Причем прямых автобусов до Болграда из Бессарабского нет, а с пересадками потратишь не менее трех часов. Поэтому человеку легче доехать до Одессы и решить свои вопросы в областном центре.

«Дорог у нас нет, есть только направления»

«Ну, прощай, дорога», — так всегда говорит водитель автобуса Бессарабское-Буджак, на котором я езжу на работу. Ведь при въезде на Бородинскую гору дорога сразу заканчивается.

Иван Кюссе — глава Буджакской громады
Иван Кюссе — глава Буджакской громады

– У нас нет дорог, есть направления, — говорит Иван Кюссе, глава Буджакской громады. — В громаде 32 населенных пункта, и ни к одному нет нормального пути. Постоянно обращаемся с этой проблемой в облгосадминистрацию, Кабмин, к депутатам — безрезультатно.

В Буджакской громаде расположены три пограничных пункта пропуска, и ни к одному нет дороги.

– В прошлом году обещали сделать дорогу к Надречному — не сделали. В этом якобы планируют построить к Лесному. Когда сухо, люди пользуются полевыми дорогами, в непогоду жители большинства сел становятся «невыездными». Мы делаем своими силами, что можем — снова провели грейдирование, даже на некоторых полевых дорогах, но это не выход.

Сейчас сокращаются лицеи, гимназии, значит нужно возить детей в школы. Как это делать, если между селами — бездорожье?

– В начале апреля к нам приезжал Александр Лончак, директор департамента образования Одесской облгосадминистрации. Планировалось оставить в громаде только один лицей, но после обсуждения проблемы бездорожья решили оставить четыре лицея.

Сюда не доезжает «скорая» и не везут продукты

Когда надежда на дорожные службы исчезает — дорогу строят своими силами
Когда надежда на дорожные службы исчезает — дорогу строят своими силами

Одной из самых разбитых в Буджакской громаде является дорога Буджак — Иванчанка — Надречное. Руководство громады, жители Надречненского старостата неоднократно обращались в разные инстанции по поводу ее ремонта.

После обращения на правительственную горячую линию получили ответ: «Информируем, что автомобильные дороги общего пользования местного значения 0162337 Новое Тарутино — Надречное — Веселая Долина — Мирнополье — Арциз (от с. Слободка до Т 16-64 с. Буджак) включены в план ремонтных работ на 2025 год. Ориентировочный период выполнения — второй квартал 2025 года».

– Мы тогда так обрадовались, — рассказывает Анжела Балан, староста Надречненского старостата. — Даже подготовили обочины, чтобы легче было дорогу делать. И… ничего.

С Надречного направление идет к пограничному селу Высочанское.

– В последний раз дорогу здесь строили тридцать три года назад, — говорит Светлана Корчмарюк, староста Высочанского старостата. — Ну как строили — засыпали щебнем. Раньше ходил автобус Высочанское — Одесса. Сейчас он приезжает до Слободки — это 15 километров от Высочанского, и дальше не едет. Люди добираются, кто как может. Нам не хотят везти продукты, к нам не всегда может добраться «скорая». В старостате есть село Ганновка, откуда нужно возить детей в Высочанскую школу, там полностью разбит спуск. Мы его латаем, но надолго не хватает.

«Киевская трасса» к… шести домам

Ремонт дороги силами Высочанских коммунальщиков
Ремонт дороги силами Высочанских коммунальщиков

Самый большой старостинский округ в Буджакской громаде — Вознесеновский. В него входят пять сел — Вознесеновка, Красное, Благодатное, Кроловка и Скривановка.

И вот здесь ждет парадокс. Именно от Вознесеновки до Кроловки ведет настоящий «автобан» — с двумя полосами, водоотводами и даже освещением.

Эту дорогу построили около пятнадцати лет назад по государственной программе развития местных дорог. Но сегодня в селе живут всего шесть семей.

В другие села дорог нет совсем. Зимой дети учились онлайн, потому что школьный автобус не мог проехать.

– Для нас это дороги жизни. Без них дети не поедут в школу, больные — в больницу, не привезут почту, пенсии, продукты, — говорят местные.

Топ-3 качественных и плохих дорог

Ямочный ремонт дороги делают сами жители
Ямочный ремонт дороги делают сами жители

Бессарабская громада

Дороги в удовлетворительном состоянии:

  • Бессарабское-Соборное
  • Бессарабское-Серпневое
  • Бессарабское-Ярославово

Плохие дороги:

  • Серпневое-Петросталь
  • Ярославово-Виноградовка
  • Ровное-Лужанка

Буджакская громада

Дороги в удовлетворительном состоянии:

  • Евгеновская «Арка»-к центру Евгеновки
  • Вознесеновка-Кроловка
  • Новодолинское-Подгорное

Плохие дороги:

  • Буджак-Надречное
  • Буджак-Николаевка
  • Надречное-Высочанское

Впрочем, к тройке самых плохих дорог Буджакской громады можно отнести все остальные направления.

Ранее мы уже писали о плохом состоянии дорог в Одесской области: Бездорожье в Одесской области: в села не едут скорая, школьный автобус и доставка продуктов

