Ключевые моменты:

После дождей десятки сел становятся «невыездными»

Дороги разрушаются фурами и годами не ремонтируются, а обещанные работы не начинаются

Из-за бездорожья дети не могут добраться до школ, а автобусы сокращают маршруты

Парадоксально, но новые дороги часто ведут к почти пустым селам

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева посетила села юга Одесчины, пообщалась с жителями и местной властью и выяснила, почему обещанные ремонты дорог не выполняются, а некоторые населенные пункты годами остаются «отрезанными» после дождей. Как «выкручиваются» сельчане без дорог, есть ли перспективы их ремонта или строительства и где проехать можно, а в какие села Бессарабской и Буджакской громад можно доехать только на тракторе — рассказываем в нашем материале.

Здесь всегда были самые плохие дороги в Одесской области

Горожане, которые жалуются на состояние дорог в городах, наверное, не видели сельских дорог. Значительную часть дорог между селами здесь называют «черное шоссе» — это старые, с множеством ям, пути или вообще сплошное бездорожье.

Бывший Тарутинский район, который был реформирован в две громады — Бессарабскую и Буджакскую, один из крупнейших по площади и самых удаленных от областного центра в Одесской области. Это 48 населенных пунктов, и здесь всегда были самые плохие дороги на Одесчине.

Из Одессы в Бессарабское — а это 200 километров — доехать можно более-менее без проблем. До войны в этом направлении была построена дорога Сарата — Арциз — Тарутино. Но дальше ситуация другая.

В плохом состоянии дорог люди, конечно, обвиняют власть, а еще — грузовики. Ведь район аграрный, и если раньше зерно вывозили железной дорогой, которая соединяла станции Басарабяска (Молдова) — Соборное (Березино), то сейчас, когда она не функционирует, остается один выход — перевозить грузы фурами.

С каждым годом перегруженные фуры разбивают дорогу все больше. Люди выражали недовольство и даже перекрывали движение грузовикам. Некоторое время фуры ездили в объезд, полевыми дорогами, но после дождей снова возвращались.

– Самая большая проблема на участке Серпневое — Калачевка — Петровск, — рассказывает Алексей Судак, заместитель главы Бессарабской громады. — Руководство громады еще в прошлом году договорилось со Службой местных дорог о ремонте этого участка через софинансирование: громада перечислила часть средств из собственного бюджета. Но дорожники до сих пор не приступили к работе, говорят, что не хватает бригад. Разбита дорога и на участке Ярославово — Виноградовка, но там проехать хоть как-то можно.

Как в большом селе — без дороги?

– Когда-то к селу вела асфальтированная дорога. Сейчас от нее осталась только глина, даже щебня нет, — рассказывает Сергей Бугор, староста Петровского старостата. — Недавно громада прогрейдировала дорогу, но после дождя она непроходима. Вообще во время дождей из села никто старается не выезжать, а если нужна «скорая», просят владельцев внедорожников довезти до Серпневого — это 16 километров. Там уже человека забирает «скорая». Жители, конечно, жалуются — здесь проживает около тысячи человек.

В селе есть крупное сельхозпредприятие «Петросталь», развито виноградарство, работают лицей, детсад. Людям крайне необходима дорога.

До райцентра — полями напрямик

Несколько лет назад жителям села Вольное так надоели ямы на дороге к селу, что люди объединились и залатали их своими силами. Как дела сегодня?

– Из Бессарабского в Вольное пока можно доехать — хоть дорога и плохая, но остатки асфальта можно увидеть. В прошлом году Служба местных дорог даже сделала ямочный ремонт. А вот спуск к селу длиной полтора километра, который мы ремонтировали своими силами, снова полностью разбит. Здесь ямочный ремонт уже не поможет, нужно строительство, — говорит Наталья Фучеджи, староста Вольненского старостата.

Кстати, именно через Вольное бессарабцы полевыми дорогами едут в Болград — свой районный центр. Дорога там такая, что можно устраивать ралли-марафон, зато вдвое короче, чем по трассе (из Бессарабского в Болград — 120 километров). Причем прямых автобусов до Болграда из Бессарабского нет, а с пересадками потратишь не менее трех часов. Поэтому человеку легче доехать до Одессы и решить свои вопросы в областном центре.

«Дорог у нас нет, есть только направления»

«Ну, прощай, дорога», — так всегда говорит водитель автобуса Бессарабское-Буджак, на котором я езжу на работу. Ведь при въезде на Бородинскую гору дорога сразу заканчивается.

– У нас нет дорог, есть направления, — говорит Иван Кюссе, глава Буджакской громады. — В громаде 32 населенных пункта, и ни к одному нет нормального пути. Постоянно обращаемся с этой проблемой в облгосадминистрацию, Кабмин, к депутатам — безрезультатно.

В Буджакской громаде расположены три пограничных пункта пропуска, и ни к одному нет дороги.

– В прошлом году обещали сделать дорогу к Надречному — не сделали. В этом якобы планируют построить к Лесному. Когда сухо, люди пользуются полевыми дорогами, в непогоду жители большинства сел становятся «невыездными». Мы делаем своими силами, что можем — снова провели грейдирование, даже на некоторых полевых дорогах, но это не выход.

Сейчас сокращаются лицеи, гимназии, значит нужно возить детей в школы. Как это делать, если между селами — бездорожье?

– В начале апреля к нам приезжал Александр Лончак, директор департамента образования Одесской облгосадминистрации. Планировалось оставить в громаде только один лицей, но после обсуждения проблемы бездорожья решили оставить четыре лицея.

Сюда не доезжает «скорая» и не везут продукты

Одной из самых разбитых в Буджакской громаде является дорога Буджак — Иванчанка — Надречное. Руководство громады, жители Надречненского старостата неоднократно обращались в разные инстанции по поводу ее ремонта.

После обращения на правительственную горячую линию получили ответ: «Информируем, что автомобильные дороги общего пользования местного значения 0162337 Новое Тарутино — Надречное — Веселая Долина — Мирнополье — Арциз (от с. Слободка до Т 16-64 с. Буджак) включены в план ремонтных работ на 2025 год. Ориентировочный период выполнения — второй квартал 2025 года».

– Мы тогда так обрадовались, — рассказывает Анжела Балан, староста Надречненского старостата. — Даже подготовили обочины, чтобы легче было дорогу делать. И… ничего.

С Надречного направление идет к пограничному селу Высочанское.

– В последний раз дорогу здесь строили тридцать три года назад, — говорит Светлана Корчмарюк, староста Высочанского старостата. — Ну как строили — засыпали щебнем. Раньше ходил автобус Высочанское — Одесса. Сейчас он приезжает до Слободки — это 15 километров от Высочанского, и дальше не едет. Люди добираются, кто как может. Нам не хотят везти продукты, к нам не всегда может добраться «скорая». В старостате есть село Ганновка, откуда нужно возить детей в Высочанскую школу, там полностью разбит спуск. Мы его латаем, но надолго не хватает.

«Киевская трасса» к… шести домам

Самый большой старостинский округ в Буджакской громаде — Вознесеновский. В него входят пять сел — Вознесеновка, Красное, Благодатное, Кроловка и Скривановка.

И вот здесь ждет парадокс. Именно от Вознесеновки до Кроловки ведет настоящий «автобан» — с двумя полосами, водоотводами и даже освещением.

Эту дорогу построили около пятнадцати лет назад по государственной программе развития местных дорог. Но сегодня в селе живут всего шесть семей.

В другие села дорог нет совсем. Зимой дети учились онлайн, потому что школьный автобус не мог проехать.

– Для нас это дороги жизни. Без них дети не поедут в школу, больные — в больницу, не привезут почту, пенсии, продукты, — говорят местные.

Топ-3 качественных и плохих дорог

Бессарабская громада

Дороги в удовлетворительном состоянии:

Бессарабское-Соборное

Бессарабское-Серпневое

Бессарабское-Ярославово

Плохие дороги:

Серпневое-Петросталь

Ярославово-Виноградовка

Ровное-Лужанка

Буджакская громада

Дороги в удовлетворительном состоянии:

Евгеновская «Арка»-к центру Евгеновки

Вознесеновка-Кроловка

Новодолинское-Подгорное

Плохие дороги:

Буджак-Надречное

Буджак-Николаевка

Надречное-Высочанское

Впрочем, к тройке самых плохих дорог Буджакской громады можно отнести все остальные направления.

Ранее мы уже писали о плохом состоянии дорог в Одесской области: Бездорожье в Одесской области: в села не едут скорая, школьный автобус и доставка продуктов

