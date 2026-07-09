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Нардеп Владимир Крейденко подверг критике состояние пунктов пропуска на границе с Молдовой, в частности в Одесской области.

По его словам, инфраструктура нуждается в срочной модернизации, несмотря на наличие финансирования.

На многих пунктах пропуска разбиты подъездные дороги и условия работы для пограничников и таможенников.

Для граждан не хватает базовой инфраструктуры: туалетов, мест для мытья рук и торговых точек.

Депутат считает, что такое состояние оказывает негативное влияние на имидж Украины.

Очереди — не самая большая проблема

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что инфраструктура пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, в частности в Одесской области, нуждается в срочном обновлении. Он добавил, что, несмотря на наличие финансирования, условия на многих переходах не отвечают современным требованиям. Соответственно, это создает неудобства как для путешественников, так и для работников пограничных служб.

По словам народного депутата, он недавно осмотрел пункты пропуска на границе с Молдовой в Одесской и Винницкой областях. Крейденко отметил, что подъездные дороги в отдельные пункты находятся в плохом состоянии, а пограничники и таможенники вынуждены работать в ненадлежащих условиях. Он подчеркнул, что отдельной проблемой остается отсутствие элементарной инфраструктуры для граждан. На многих пунктах пропуска нет туалетов, мест, где можно помыть руки или приобрести необходимые товары.

Нардеп подчеркнул, что такое состояние пограничной инфраструктуры негативно влияет на репутацию Украины и свидетельствует о необходимости скорейшей модернизации пунктов пропуска.

К слову, Владимир Крейденко заявил, что отдельные гражданские аэропорты на западе Украины потенциально могут возобновить работу еще до завершения войны. Правда, правительственная рабочая группа пока не представила конкретные решения по реализации этой инициативы.

Напомним, в Одесской области планируют построить дорогу в объезд Паланки, чтобы избежать пересечения территории Молдовы. Сейчас многокилометровые очереди на КПП «Паланка» усложняют перевозку грузов и работу аграриев. Из-за нехватки финансирования предпроектные исследования не могут приступить уже два года. В Одесской ОВ рассматривают возможность выделить средства на предпроектные работы в бюджете 2027 года.

Источник: Новини.LIVE