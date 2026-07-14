Ключевые моменты:

Латание ям и деформаций покрытия идет на отрезке от села Лиманское (возле Кучургана) до села Маяки.

Главная цель: Обеспечить безопасный проезд и остановить разрушение полотна.

Что именно ремонтируют в Одесской области

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, на автомобильной дороге Т-16-25 Контрольно-пропускной пункт «Кучурган» – Беляевка – Маяки – Овидиополь продолжаются работы по ликвидации аварийных деформаций дорожного покрытия.

Работы выполняются на участке автодороги от с. Лиманское до с. Маяки, в пределах текущего ремонта с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

Эта трасса — ключевая логистическая артерия для нескольких приграничных громад. Ежедневно по ней ездят местные жители, кареты скорой помощи, спасатели ГСЧС и грузовые перевозчики, поэтому поддерживать ее в рабочем состоянии критически важно.

Спешка дорожников вполне объяснима. С 1 августа по этой трассе запускают долгожданный регулярный автобусный маршрут «Граденицы — Беляевка — Маяки — Петродолина — Великодолинское — Черноморск».

Автобус будет совершать по два рейса в сутки: два утренних отправления из Градениц и два вечерних — в обратном направлении из Черноморска. Чтобы поездки для пассажиров не превратились в экстремальный аттракцион, дорожное полотно между Лиманским и Маяками должны максимально выровнять до конца месяца.

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