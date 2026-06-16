Ключевые моменты:

В программе фестиваля — международные фильмы, среди которых номинанты на премию «Оскар» и экранизации популярных детских книг

К 10-летию детского киноконкурса перед показами будут демонстрировать лучшие короткометражки, созданные украинскими детьми

Зрители традиционно будут выбирать победителя фестиваля путем голосования после сеансов

Лучшее детское кино мира снова в Одессе

По давней традиции, 13-й Чилдрен Кинофест могут посещать не только благотворительные и общественные организации, летние лагеря, но и любая семья. Главное — любить кино и иметь силы рано проснуться, чтобы успеть приехать на утренний сеанс.

Однако в этом году есть нововведения. Региональный координатор фестиваля в Одессе Евгений Дворский рассказал, чем отличается Чилдрен Кинофест 2026 от предыдущих:

«В этом году исполняется десять лет конкурсу детских фильмов, который проходит в рамках фестиваля, поэтому мы решили перед каждым показом основных фильмов программы демонстрировать по одной из лучших короткометражек, созданных украинскими детьми за все эти годы».

Еще одна новость — в рамках программы, помимо новых детских фильмов, будет показана «детская классика» — кино, которое в предыдущие годы получило признание международной аудитории. В этом году состоится такой «спецпоказ» фильма «Тайна аббатства Келлс» 2009 года. Его создала студия «Cartoon Saloon», пятикратный номинант на премию «Оскар», а сам анимационный фильм получил множество международных наград и был номинирован на премию «Оскар» в 2010 году.

Программа фестиваля в целом уже сформировалась. Она создается благодаря обратной связи от маленьких зрителей, которые активно комментируют показы и предлагают темы будущих Чилдрен Кинофестов.

Таким образом, семь дней на фестивале будет действовать специальная международная программа, в рамках которой пройдут разовые показы фильмов для детей, которые больше нигде нельзя будет увидеть (если только их не купят для проката в кинотеатрах). Среди них: номинант на премию «Оскар» 2026 года, приключенческая анимация о 12-летней девочке-гении, экранизация бестселлера писательницы Майте Каррансы, а также история легендарного сенбернара Барри, спасшего жизни более сорока человек. И каждый раз после сеансов юные зрители смогут поставить свои оценки просмотренным фильмам. Обычно они делают это с большим энтузиазмом.

В субботу, 20 июня, состоятся показы фильмов, снятых самими детьми. В этом году в конкурсе приняли участие работы детей из Киева, Днепра, Кривого Рога, Хотина и других городов Украины. К сожалению, уже несколько лет подряд среди финалистов нет фамилий юных одесситов. Завершит кинотеатральную программу победитель прошлогоднего фестиваля — итало-французская лента «Последний раз, когда мы были детьми».

Недавно мы рассказывали как зарегистрироваться на бесплатные показы и как смотреть онлайн-программу из любой точки Украины.

Напомним, что Одесский международный кинофестиваль в этом году снова пройдет в Киеве.