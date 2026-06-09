Ключевые моменты:

17-й Одесский кинофестиваль пройдет в конце лета – с 27 августа по 4 сентября.

Из-за ситуации с безопасностью главной локацией ОМКФ уже третий год подряд становится Киев.

Организаторы Одесского международного кинофестиваля определились с графиком кинопоказов и представили официальный постер нынешнего года. По словам гендиректора ОМКФ Анна Мачух, встречи со зрителями пройдут с 27 августа по 4 сентября.

«Официальный постер 17-го Odesa International Film Festival создан в сотрудничестве со Starlight Creative (международное креативное и дизайн-агентство, входящее в состав крупнейшей украинской медиакомпании Starlight Media – ред.).

До встречи с 27 августа по 4 сентября на кинопоказах!», – написала она в «Фейсбуке».

Уже традиционно для последних лет полномасштабного вторжения фестиваль временно меняет прописку: ради безопасности гостей и участников показы фильмов 17-го ОМКФ развернутся в Киеве. Столица принимает одесский кинофорум уже в третий раз подряд.

Ключевой месседж события звучит емко: «Свобода в нашей ДНК!».

Прием кинозаявок для участия в фестивальных конкурсах завершился в мае. Сейчас отборочная комиссия формирует окончательный список фильмов-номинантов, которые будут бороться за статуэтки «Золотой Дюк».

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Одесский кинофестиваль вынужденно путешествовал по Европе по фестивалям Чехии, Польши и Косово. В 2023 году проводился в Черновцах, а с 2024 года – в Киеве.

Также напомним, что с 12 по 21 июня в Одессе пройдет 13-й Чилдрен Кинофест – крупнейший в Украине фестиваль детского кино с бесплатными показами.