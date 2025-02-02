Секрет «Курской аномалии»

Как говорят в народе, «между первой и второй перерывчик небольшой». Также, наверное, между второй и третьей. Ну что вы, причем здесь рюмашки на застолье?! Я про улицы Суворовские в Одессе. Итак, сегодня дошла очередь до нынешнего названия бывшей 3-й Суворовской. Она недавно получила имя Николая Пильчикова. Ну и кто же он? Интереснейший, как оказалось, был человек: остается лишь удивляться тому, что в институте связи нам о нем ни слова не сказали ни разу. Это ученый-физик, изобретатель в области радиотехники, автор пионерных работ по оптике, магнетизму, электротехнике, радиоактивности, рентгеновским лучам, электрохимии, метеорологии. Ну и в Одессе он вовсе не «сбоку припеку».

Родился Николай Дмитриевич в Полтаве в 1857 году. После гимназии, имея незаурядные способности в физике и математике, поступил в Харьковский университет, после окончания которого был оставлен ассистентом на кафедре физики. В том же году опубликовал свою первую научную монографию. В 1883-1884 годах участвовал в экспедиции по изучению Курской магнитной аномалии. Одним из первых предположил, что ее причина – залежи железной руды.

Именно исследования магнетизма сделали Пильчикова магистром физики, доцентом Харьковского университета. В 1888 году его пригласили на стажировку в Парижскую магнитную обсерваторию. К этому времени он уже имел 18 научных трудов, был создателем 9 серьезнейших физических и физико-химических приборов. Вернувшись, стал уже профессором в своем университете, основал при нем магнитно-метеорологическое отделение и метеостанцию, создал конструкцию стратостата для изучения верхних слоев атмосферы.

Жизнь Пильчикова в Одессе

В 1894 году начался одесский период в жизни Пильчикова: переехав, он начал работать в Одесском (тогда Новороссийском) университете. Здесь он изобрел лампу, которую назвали «фокус-трубка Пильчикова». С ее помощью он исследовал Х-лучи (рентгеновские).

Разработанный Пильчиковым оптико-гальванический способ изучения электролиза позволил получать изображение предмета на металлических пластинках. Это явление было названо электрофотографированием.

Также он создал прибор, принимавший не все радиоволны, а только конкретной длины, то есть прибор настраивался на определенную радиоволну и отфильтровывал остальные.

Тем, кто может подумать, что это всего лишь «голимая теория», замечу, что именно подобный прибор (это был селективный вольтметр RFT производства ГДР) первым на практике освоило «юное дарование» (это я о себе так) с дипломом ОЭИС им. Попова, став инженером на Херсонском радиотелепередающем центре в 1976 году.

И без этого прибора там – никуда! А за 78 лет до этого, в 1898 году, в Одессе Пильчиков прочитал лекцию с демонстрацией своих опытов. С помощью радиоволн он дистанционно зажег огни маяка, выстрелил из пушки, подорвал небольшую яхту и перевел семафор на железной дороге.

В 1898 году предложил разноплановое применение беспроводной связи в военном деле на базе его лабораторных опытов. Это телеграфная связь – такая, что враг не может ни помешать передаче, ни прочесть сообщение (сейчас это называется ЗАС – засекречивающая аппаратура связи). Это детонация заложенных фугасов на расстоянии (практикуется и сейчас). Это управляемые на расстоянии минные лодки, чтобы настигать и топить вражеские корабли, что ныне (морские дроны-камикадзе) активно применяют наши воины. А также дистанционно управляемые «сухопутные миноносцы» для подрыва вражеских укреплений (идея актуальна и сейчас).

Смерть исследователя радиоуправления

Пильчиков закончил одесский период своей жизни, возвратившись в Харьков в 1902 году. Он служил профессором Харьковского технологического института, физическая лаборатория которого благодаря ему стала самой оснащенной среди учебных заведений россии.

В институте Пильчиков построил на свои средства радиостанцию с мачтой высотой 25 м и павильон для опытов по беспроводной телеграфии. Вторую, передвижную станцию он установил на своем автомобиле! Его знали и уважали в научных кругах Франции, Австрии, Бельгии, Германии, США.

В начале мая 1908 года жизнь этого великого изобретателя и одного из пионеров радиоуправления трагически оборвалась в одном из медучреждений Харькова. Прозвучал выстрел, после чего Пильчикова нашли мертвым, с простреленным сердцем. Он был признан покончившим с собой, однако выдвигалась и версия о его убийстве…

P.S. Я не знаю, кто автор идеи присвоить одесской улице имя Николая Пильчикова, но как выпускник института связи хочу поблагодарить этого человека за подсказанную возможность узнать об очень интересном ученом, посвятившем жизнь развитию отрасли, в которой век спустя я проработал 20 лет.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса