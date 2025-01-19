Серийные названия улиц

Так уж сложилось, что в Одессе, в Пересыпском районе, еще относительно недавно было аж 15 Суворовских улиц. Ничего удивительного, такое практиковалось: к примеру, в моем родном Херсоне, на Восточном поселке, улиц Восточных имеется, как минимум, 34 штуки. Название это «нейтральное», их, по-моему, не переименовывали.

Зато Суворовские в Одессе четко подпали под закон о деимпериализации топонимов, и всем им дали новые названия. Ранее наш сайт уже сообщал, что 9-я Суворовская сейчас – это Квитки-Основьяненко, а 13-я Суворовская – это Николая Костомарова. Был на сайте и рассказ о деяниях Суворова. Теперь расскажем о тех людях, чьи имена заменили Суворова на остальных Суворовских улицах в Одессе.

Род Бицилли в Одессе

Итак, 1-я Суворовская теперь – Петра Бицилли. Петр Михайлович Бицилли – историк, литературовед, филолог, литературный критик, профессор императорского Новороссийского (Одесса) и Софийского университетов.

Родился в Одессе в 1879 году. И по отцу, и по матери он был одесситом в третьем поколении. Предки его – выходцы из Балкан, переселились в россию в конце XVIII столетия. Прапрадед, командовавший Греческим дивизионом в российско- турецкой войне, получил наследственное дворянство, ему нарезали немало земель в Херсонской губернии вблизи Одессы (сейчас это села Бецилово в Раздельнянском районе и Староконстантиновка).

Отец – Михаил Фомич был секретарем Одесского губернского кредитного общества, мать была родом из перешедшей в православие еврейской семьи. Среднее образование Петр получил в Одессе в 11-й гимназии. В 1905 году окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета.

Работа в Новороссийском университете

Его оставили там доцентом кафедры истории. Одновременно преподавал историю на одесских Высших женских курсах. В 1912 году начал публиковать свои труды по истории Древних Греции, Рима, Руси. В 1917 году защитил диссертацию. Там впервые был заявлен его метод культурного анализа, широко применяемый и поныне. Стал профессором на университетской кафедре.

К октябрьской революции вначале отнесся позитивно, но, разобравшись в ее корнях, разочаровался. С 1917-го по 1919-й опубликовал несколько исторических трудов с выводами о предстоящей деградации общества. И, предпочтя эмиграцию, покинул родной город.

Первые три года он жил в Сербии, стал доцентом кафедры истории Белградского университета. А затем переехал в столицу Болгарии, где 24 года трудился профессором на кафедре новой и новейшей истории в Софийском университете.

Жизнь Петра Бицилли в Болгарии

Языковой проблемы не было: Петр Михайлович отлично читал на 7 европейских языках, владел древнегреческим и латинским. «Его присутствие стало причиной качественного скачка в преподавании», – вспоминали его ученики, ставшие знаковыми болгарскими историками.

За эти годы он прочитал студентам 78 (!) различных лекционных курсов по истории. Расширился круг его интересов : история культуры, история литературы и лигвистики, философия, социология, политология. Многие его работы переведены на все основные языки. Петра Бицилли обоснованно называют классиком современной культурологии.

После Второй мировой войны он трижды подавал прошение о получении гражданства СССР. Было отказано. В 1948 году коммунистическая власть Болгарии объявила его «буржуазным ученым», он был уволен из университета без пенсионного пособия. Последние годы жизни были нелегкими. Умер одессит Петр Бицилли в 1953 году, похоронен в Софии. Думается, появление его имени в одесской топонимике вполне обосновано.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Фото с сайта grad.ua