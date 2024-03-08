Рентгеновский след: 99 лет назад Одесса стала пионером рентгенологии в стране

Одним из пионеров в использовании нового метода был врач Яков Розенблат. После окончания медицинского института он проходил курс медицинской химии в лабораториях Берлина и Парижа, и по возвращении на родину основал в Одессе один из первых химико-бактериологических институтов. После того как стало известно об открытии Рентгеном нового вида лучей, Розенблат отправился на стажировку в Западную Европу. Оттуда он привез в Одессу три рентгеновских аппарата фирмы «Сименс и Гальске»: один для Еврейской городской больницы, а два для оборудования своего частного рентгеновского кабинета.

С 1907 года в Одессе начинает издаваться журнал «Рентгеновский вестник», где Розенблат печатает свои статьи по рентгенотерапии. В 1910 году (под руководством Евгения Бурксера) в Одессе была открыта первая радиологическая лаборатория.

Яков Розенблат стал одним из ведущих специалистов по рентгенологии, и его имя было хорошо известно в Западной Европе. Он также был одним из инициаторов организации кафедры рентгенологии в Одесском медицинском институте, где читал лекции студентам

Одесское научное общество рентгенологов проводило большую работу: ученые занимались научно-исследовательской работой в области рентгенодиагностики болезней желудочно-кишечного тракта, туберкулеза легких, а также рентгенотерапией злокачественных новообразований и болезней кожи.

Профессор Яков Розенблат умер в сентябре 1928 года от профессионального рентгеновского рака. Имя его высечено на памятнике, установленном в немецком Гамбурге-Эппендорфе в честь 169 жертв Х-лучей.

Источники: medvestnik.com, grad.ua