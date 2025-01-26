Биолог и медик

Родился Яков Юльевич в Одессе, в семье учителя, в 1857 году. Он окончил Ришельевскую гимназию, после чего поступил на Естественное отделение т.н. Новороссийского (Одесского) университета. Там на толкового студента «положил глаз» сам Илья Мечников, чье имя сейчас с честью носит этот ВУЗ.

Под его руководством Бардах изучал биологическую науку. Заработал золотую медаль за научный труд «Об оптических изомерах яблочных кислот». Окончил он университет в 1880-м году и поступил в Военно-медицинскую академию в Петербурге для получения медицинского образования. Окончил её с отличием. Вернувшись в родной город, Бардах начал работать в «мини лаборатории» Мечникова на его квартире (ул. Льва Толстого, 14).

Барах испытывал вакцины на себе

Через пару лет, в 1886 году, одесская власть решила открыть в городе бактериологическую станцию. Она появилась тоже на квартире, правда другого вошедшего в историю одессита – Николая Гамалеи, выдающегося врача микробиолога и эпидемиолога.

Станция начала действовать, создали прививку от бешенства, и первая запись в рабочем журнале станции – о том, что Яков Бардах первым испытал вакцину на себе. На себя в 1887 г. возложил он обязанность по чтению лекций по микробиологии земским врачам.

Изгнание Мечникова

В следующем году Илья Мечников навсегда порвал с россией. Фактически, его «съела» реакционная профессура в Одессе, за спиной которой стояла такая же реакционная политика царского правительства в области просвещения.

Он уехал в Париж, где ему была предоставлена лаборатория в созданном всемирно известным ученым Луи Пастером институте. С 1905 года Мечников был в нём замдиректора. В 1908 году он стал Нобелевским лауреатом по медицине за работы в области иммунологии.

Заведовать бактериологической станцией в Одессе стал Бардах. Он изучал теорию иммунитета, исследовал возвратный тиф, работал над созданием антидифтерийной сыворотки.

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Тяжелые времена

Все это стало базой для его докторской диссертации. Но черносотенцы в городской управе не успокоились: в 1891 году они отстранили Бардаха от заведывания бактериологической станцией. И это несмотря на ходатайство самого Луи Пастера!

Но любимое дело Бардах не бросил, он неофициально трудился на станции, продолжал изучать и разрабатывать методы борьбы с дифтерией. В 1894-м он защитил таки докторскую диссертацию и через год первым(!) в россии начал в родном университете читать курс лекций по общей микробиологии.

После октябрьской революции Яков Бардах стал профессором кафедры микробиологии. На этом посту он оставался до последних своих дней (1929 год). И точно так же до последних своих дней он возглавлял важнейшую для Одессы службу скорой медпомощи.

Создатель одесской скорой

Началась эта история ещё в 1890-е годы. Тогда один из пациентов Якова Бардаха (а он, заметим, был прекрасным врачом) задумал создать станцию «скорой». Это был граф Михаил Михайлович Толстой – культурный и общественный деятель, Почетный гражданин Одессы.

Он финансировал воплощение своей идеи, а Бардах принялся создавать станцию. Осенью 1903 года состоялся первый в Одессе выезд скорой помощи по вызову. Станция – это Валиховский переулок в историческом центре Одессы, она и сейчас там функционирует и носит имя Якова Бардаха. И то, что улице в его родном городе подарили его имя – это правильно и справедливо.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

На фото: Яков Бардах, создавший первую станцию скорой помощи в Одессе в Валиховском переулке, коллаж «Одесской жизни»