В Одессе презентовали новейший морской беспилотник: что может боевая машина

Основное назначение безэкипажного катера Stalker 5.0 — доставка воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов на отдаленные острова или участки побережья.

Пластиковый корпус дрона имеет длину 5 метров, в ширину 1,2 метра.

Дрон способен преодолеть 600 км, в конфигурации камикадзе на борт может быть установлена ​​боевая часть массой в 150 кг.

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Кроме того, он может использоваться для целей разведки и патрулирования. Благодаря навесному бензиновому двигателю мощностью 60 лошадиных сил, дрон развивает скоростьоколо 75 км/ч и имеет крейсерскую скорость 55 км/ч.

Дрон оснащен передовой системой видеосвязи и управления на базе Starlink, это обеспечивает стабильное соединение даже в условиях ограниченного доступа к связи.

Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро.

Напомним, для поражения военных целей на большей дальности украинские Вооруженные силы начали использовать морские дроны-камикадзе собственной разработки. Только с начала 2024 года с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожены ракетный корабль «Ивановец», большой десантный корабль «Цезарь Куников», корвет «Сергей Котов», скоростной патрульный катер «Мангуст».