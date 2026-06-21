Ключевые моменты:

Тамила Васильева решила стать медиком еще в четыре года и поступила в медицинское училище вопреки советам семьи

Уже 17 лет она работает операционной медсестрой в Одесской областной клинической больнице

Операционная медсестра должна предугадывать действия хирурга и быть готовой к нестандартным ситуациям во время вмешательств

Один из ее рабочих дней длился почти двое суток из-за участия в трансплантационной программе и нескольких операций подряд

В кино главными героями операционных обычно становятся хирурги. В реальной жизни все немного сложнее. Во время операции работает команда, где каждый отвечает за свою часть работы. Одну из ключевых ролей в ней играет операционная медсестра. Мы поговорили с Тамилой Васильевой, которая уже 17 лет работает в операционном блоке Одесской областной клинической больницы, о профессии, требующей внимательности, знаний и умения понимать коллег без слов.

Как детская мечта стала профессией

В четыре года Тамила Васильева сказала отцу, что станет медиком. С тех пор ее мечта не менялась. Сегодня она уже 17 лет работает операционной медсестрой в Одесской областной клинической больнице и признается: каждый раз, заходя в операционную, вспоминает свое первое впечатление от этого места.

Тамила Васильева родилась в городе Южное Одесской области. С раннего детства она знала, что будет работать в медицине.

— Помню, как отец порезал палец, а я сказала, что буду его лечить, потому что стану медиком, — улыбается она.

Других вариантов будущей профессии девушка даже не рассматривала. Правда, мама советовала поступать в технологический институт пищевой промышленности, где учился ее брат. Но Тамила настояла на своем и поступила в медицинское училище с первой попытки.

Операционная бригада — как сыгранный оркестр

Обучение постепенно меняет представление о любой профессии. Но когда Тамила впервые попала в операционный блок Одесской областной клинической больницы, ее поразило совсем не то, что она ожидала увидеть.

— Это было настоящее чудо, — вспоминает она. — Люди работали почти без слов. Чтобы понимать друг друга, им было достаточно взгляда или легкого движения головы.

Именно тогда появилась ее любимая метафора: операционная напоминает хорошо сыгранный оркестр. Каждый знает свою партию, доверяет коллегам и работает ради общего результата — здоровья пациента.

На шаг впереди хирурга

Операционная медсестра должна не только безупречно знать инструменты и ход операции. Она должна мыслить вместе с хирургом.

— Если знаю, что завтра будет интересная или сложная операция, обязательно читаю дополнительные материалы, смотрю видео, готовлюсь, — рассказывает Тамила. — Меня учили, что операционная медсестра должна быть на шаг впереди хирурга, понимать, что он будет делать дальше, и быть готовой к любой ситуации.

Она особенно благодарна профессору Владимиру Грубнику, который всегда готов поделиться знаниями и ответить на вопросы.

Постоянное обучение стало для нее неотъемлемой частью профессии. Даже после 17 лет работы в операционной она продолжает открывать для себя новое.

Когда опыт помогает менять практику

Однажды во время операции пациента с опухолью прямой кишки Тамила предложила использовать другой тип шовного материала.

— Я знала, что эти нити будут удобнее для хирурга и лучше для пациента, — рассказывает она.

Прошло почти семь лет, и теперь во время многих операций на желудочно-кишечном тракте врачи используют именно этот материал.

Такие истории редко попадают в медицинские отчеты, но именно из них складывается ежедневная профессиональная работа людей, которые находятся рядом с хирургом от начала до завершения вмешательства.

Часть команды, которая спасает жизни

Одной из самых важных страниц в профессиональной биографии Тамилы стало участие в трансплантационной программе.

Когда в Одесскую областную больницу приехали специалисты Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени Шалимова, ее пригласили в команду, которая проводила забор донорских органов для трансплантации.

Тот рабочий день начался в десять часов вечера и закончился только следующим вечером. Но больше всего Тамила запомнила не усталость.

— Было ощущение, что мы делаем что-то действительно важное. Эти органы подарили шанс на жизнь другим людям, — говорит она.

Работа, которую не хочется менять

За годы работы у Тамилы была возможность уехать работать за границу. Но она отказалась.

Говорит, что для нее важны не только современные технологии или карьерные перспективы, но и люди рядом.

Именно поэтому она осталась в коллективе, который давно стал для нее второй семьей.

А дома ее давно в шутку называют семейным врачом.

— Теперь все счастливы, потому что у них есть свой домашний медик, — смеется Тамила. — Родственники, соседи, знакомые постоянно обращаются с анализами, обследованиями и вопросами.

Она говорит об этом легко и с улыбкой. Так же, как и о своей работе.

И, кажется, именно это лучше всего объясняет, почему спустя 17 лет в операционной она до сих пор не потеряла интерес к профессии, которую выбрала еще в детстве.

Ранее мы рассказывали о студентах Одесской политехники, создавших устройство, которое поможет раненым восстанавливать руки.

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