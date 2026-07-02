Ключевые моменты:

В Одесской городской клинической больнице №10 заработала профессиональная служба медицинского клининга.

Больница стала первой в Украине, где такую ​​службу создали и внедрили с нуля.

Проект направлен на повышение инфекционной безопасности по европейским стандартам.

Для уборки используют современные технологии.

В больнице обустроили помещение для санитарной обработки всех 610 коек.

Младших медицинских работников освободили от уборки, чтобы они могли больше времени уделять пациентам.

Европейский стандарт чистоты

В Одесской городской клинической больнице №10 заработала профессиональная служба клининга и санитарного обслуживания, созданная по современным европейским стандартам.

Генеральный директор больницы Денис Себов отметил, что медучреждение стало первым в Украине, где такую ​​службу создали и полностью внедрили с нуля.

По его словам, проект является частью системных изменений, направленных на повышение уровня инфекционной безопасности в соответствии с европейскими подходами, а также на облегчение медицинского персонала.

Добавим, что новая система уборки базируется на использовании современных технологий, специальных дозаторов и салфеток с индикаторами увлажнения, которые помогают обеспечивать высокий уровень чистоты. Для предотвращения перекрестного загрязнения каждый тип помещений (операционные, палаты, коридоры и санузлы) имеет отдельный цветной комплект инвентаря.

Следует отметить, что работу службы поддерживает модернизированная прачечная-конвейер, в которой полностью разделены потоки чистого и грязного белья. Также в больнице оборудовали специальное помещение для регулярной санитарной отделки всех 610 коек.

Одним из главных преимуществ нововведения стало то, что младших медицинских работников освободили от выполнения хозяйственных работ по уборке. Благодаря этому они могут сосредоточиться на уходе за пациентами и помощи врачам.

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