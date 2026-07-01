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Хирургическое отделение Бессарабской больницы продолжит работу после положительного решения о финансировании.

Ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) планировала прекратить финансирование этого отделения с 1 июля 2026 года.

Для больницы снизили годовую плановую норму хирургических вмешательств – с 300 до 150.

Больница обслуживает около 35 тысяч жителей Бессарабской и Буджакской громад, а также внутренне перемещенных лиц.

Хирургическое отделение Бессарабской больницы продолжит работу, несмотря на опасения по поводу возможного прекращения финансирования с 1 июля 2026 года.

Как сообщили в Бессарабской поселковой громаде, в последнее время жители громады были серьезно обеспокоены новостями о возможном закрытии хирургического отделения местной больницы. С 1 июля 2026 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) могла прекратить его финансирование в связи с новыми требованиями Программы медицинских гарантий. Фактически это означало бы закрытие хирургического отделения.

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После получения этой информации поселковый голова Савва Чернев обратился в Министерство здравоохранения Украины и Одесскую ОВА с просьбой поддержать продолжение финансирования больницы по хирургическому направлению.

«Совместные усилия принесли результат – в начале текущей недели получено положительное решение, и хирургическое отделение продолжает свою работу», – рассказали в громаде корреспонденту «Одесской жизни».

Более того, учитывая специфику и удаленность региона, министерство снизило для больницы плановую норму оперативных вмешательств в год – с 300 до 150 операций.

В громаде отмечают, что это решение имеет большое значение для региона. Бессарабская больница обслуживает около 35 тысяч жителей Бессарабской и Буджакской громад, а также внутренне перемещенных лиц. Медучреждение находится в приграничном регионе, на большом расстоянии от областного центра и других специализированных больниц, поэтому сохранение хирургического отделения позволит и дальше оказывать пациентам экстренную помощь на месте, без необходимости транспортировки на большие расстояния, тем более когда каждая минута может стать решающей.

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