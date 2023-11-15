Врачей таки не хватает: на какие проблемы медицины указывали жители Балтщины в анкетировании

В опросе относительно проблем медицины по Балтской громаде приняли участие 110 респондентов. Из них более 70% горожане и почти 30% — жители поселка и сел.

Услугами семейного врача пользуются 95% опрошенных.

Почти все анкетированные в течение года посещали поликлинику или больницу.

«Скорая помощь», судя по ответам, на вызов доезжала в течение 15 — 30 минут и только в четырех случаях — в течение часа.

Есть нарекания относительно отсутствия бесплатных лекарств, оснащение палат, отношение персонала и вымогательство денег за бесплатные услуги.

Со всеми замечаниями и пожеланиями мы ознакомили главу Балтской громады Сергея Мазура и генерального директора КП «Балтская многопрофильная больница» Романа Кацмазу.

Вопросы к главе Балтской громады

— Сергей Сергеевич, в Балтскую громаду входит город Балта и тридцать три села. Во всех ли селах есть фельдшерско-акушерские пункты? Ведь именно сюда селяне обращаются за первой медицинской помощью.

— Первичную медпомощь оказывает Балтский центр первичной медико-санитарной помощи согласно договору с НСЗУ. Его структура — это шесть амбулаторий общей практики семейной медицины (одна городская и пять сельских). Таких структурных подразделений, как ФАПы, ныне нет. Вместо этого в помещениях бывших ФАПов организованы временные пункты оказания медпомощи — на сегодняшний день их пятнадцать.

В зависимости от количества населения один медработник может обслуживать два-три села. Если житель села не желает обращаться к медработнику во временном пункте, он может позвонить своему семейному врачу и записаться на прием.

При этом села раз или дважды в неделю посещает семейный врач, ежемесячно — мобильные бригады.

— Все ли жители подписали декларацию с семейным врачом?

— Декларацию составили 87,2% жителей громады. Несмотря на наличие или отсутствие декларации, каждый в случае необходимости получает медицинскую помощь.

— Люди жалуются на отсутствие аптек в селах, из-за чего не могут воспользоваться преимуществами программы «Доступні ліки». Как этот вопрос решает власть?

— К сожалению, этот вопрос остается открытым. Ведь несмотря на то, что в начале августа правительство приняло постановление, которым разрешило создавать мобильные аптечные пункты, пока этот вопрос решить не удается. Думаю, что ряд лицензионных условий, которые должны соблюдать лицензиаты, и является одной из причин, что предприниматели пока не спешат присоединиться к инициативе Министерства здравоохранения: упрощение доступа населения к лекарственным средствам. Поэтому люди закупают друг другу лекарства в городе или передают автобусом в села. Но вопрос открытия аптек мы не сбрасываем с повестки дня.

— Балтяне подняли вопрос доступа людей с особыми потребностями к аптекам. Не возле всех аптек есть удобные пандусы, и даже возле Центра предоставления админуслуг, да и у здания горсовета, пандусы без поручней. Когда решится этот вопрос?

— В этом направлении сотрудничаем с Представителем правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью Одесской военной администрации Олегом Соколовым. Сейчас закупаем поручни и в ближайшее время они будут установлены. Закупки осуществляются через тендерные процедуры, а это, как вы знаете, отнимает время.

Относительно доступности отдельных аптек, то с руководством аптечной сети неоднократно шли переговоры, в которых принимал участие и Олег Соколов. Все аптекари заверили, что до конца нынешнего года установят перила возле пандусов. Пока что люди могут воспользоваться кнопкой вызова. Если в указанный срок пандусы не приведут в порядок, Гослекслужба имеет право аннулировать лицензию.

— Относительно нехватки медицинских специалистов: респонденты говорят, что в городе не задерживаются молодые врачи, потому что им не предоставляется жилье.

— Дефицит кадров действительно есть. Сегодня 73% семейных врачей — пенсионного возраста. Особенно эта проблема ощущается в сельских амбулаториях. Одной из причин нехватки кадров является то, что в вузах не работает система отработки бюджета. Выпускники вузов, которые учились по государственному заказу, свободны в выборе места работы. И стремятся остаться в больших городах.

Сегодня, например, в Балтском центре первичной помощи интернатуру проходят трое интернов. Планирует остаться — один. По медицинским сестрам такой проблемы нет. По поводу жилья — громада выделяет служебное жилье. В двух сельских амбулаториях на сегодня оно есть. Также в программе «Здоровье» учтено доплату к заработной плате для врачей-интернов и оплату за коммунальные услуги молодым врачам. Мы поддерживаем тех врачей, которые выбирают Балтщину.

— Сергей Сергеевич, а сколько военнослужащих, которые вернулись в громаду, нуждаются в протезировании, реабилитации физической и психологической?

— Такой цифры я не назову, потому что это не для широкой общественности. Скажу одно: мы всех военнослужащих сопровождаем. Никто не оставлен без внимания.

— Имеет ли город целью открытие реабилитационного центра?

— Да, конечно. Идет война. Наши воины, давая отпор врагу, получают тяжелые ранения. Поэтому Балте крайне необходим реабилитационный центр. Он будет обустроен с учетом принципа инклюзивности. И это реальные планы, которые реализуем в ближайшее время.

Четыре вопроса директору Балтской многопрофильной больницы Роману Кацмаге

— Роман Васильевич, в ходе анкетирования половина опрошенных, которые проходили лечение в стационаре, указали на отсутствие бесплатных лекарств, на вымогательство денег за бесплатные услуги. Знаете ли Вы об этих проблемах?

— Два последних года неотложные состояния обеспечиваются лекарствами за счет городского бюджета, который покрывает протокол лечения. Другое дело, что этого протокола недостаточно для полного выздоровления. Только в нынешнем году за средства городского бюджета закуплено 20 стентов для проведения операций на сердце.

Что касается отсутствия бесплатных лекарств, то на это никто из пациентов не жаловался. Однако предполагаю фактор непорядочности. Он, к сожалению, есть. Но для того, чтобы влиять на недобросовестных работников, должны быть основания — жалобы пациентов. Администрация всегда открыта для посетителей. Если нет меня, то есть заместители, начмед. Все жалобы мы рассматриваем тщательно, и принимаем меры, вплоть до увольнения.

— Есть случаи, когда человек обратился с острой болью к врачу, а его врач не принял, потому что он записан на другое число.

— Врач его не потому не принял, что он записан на другое число. А потому, что с острой болью нужно обращаться в отделение экстренной медицинской помощи, а не в поликлинику. Там врач осмотрит больного и при необходимости госпитализирует.

— Те, кто лечился в стационаре, недовольны состоянием палат терапевтического, хирургического отделений и реанимации.

— Горсовет выделил средства на материалы для ремонта терапевтического и хирургического отделений. Сегодня мы собственными силами проводим здесь ремонтные работы. Но в больнице это непросто, потому что медицинские услуги должны быть бесперебойными, а площади у нас не хватает. До конца нынешнего года в этих отделениях ремонты будут завершены.

В следующем году — очередь реанимации и родильного отделения.

— Большинство людей, принявших участие в анкетировании, высказались о необходимости приобретения оборудования для лечения и диагностики.

— В этом году громада выделила 8,5 миллиона гривен, и мы закупили оборудование для офтальмолога, гастроэнтеролога, уролога, родильного отделения — для оказания неонатальной помощи, аппарат ИВЛ, реанимационные столики для младенцев. Оборудование уже работает, поэтому не могу сказать, что его не хватает.