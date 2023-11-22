Какие вопросы задавали жители Балтской громады во время прямой телефонной линии

Прямая телефонная линия по вопросам обслуживания Балтской громады первичным звеном медицины состоялась 13 ноября. Жители громады имели возможность задать вопросы директору коммунального некоммерческого предприятия «Балтский центр первичной медико-санитарной помощи» Станиславу Ивановичу Черному и получить ответы.

Балтян интересовали вопросы профилактики, реабилитации, вакцинации, доступа к бесплатным услугам и тому подобное.

Владимир Кузьменко: Может ли семейный врач предоставить консультацию или помощь при проблемах со слухом?

— Да, осмотреть может, но диагноз не ставит. Врач определяет, по поводу чего пришел пациент, на что жалуется. Если семейный врач сделал все, что входит в его обязанности, а ситуация не улучшается, он дает направление к специалисту.

Однако, если пациенту необходимо срочное обследование, а ЛОР проводит прием в определенные дни, мы рекомендуем обратиться в Подольск или к частному врачу. В общем, по электронному направлению можно обратиться к любому врачу на территории Украины.

Нина Сахарова: Какие услуги можно получить на базе Центра первичной медико-санитарной помощи бесплатно?

— Каждому пациенту раздавали буклеты о бесплатных услугах семейного врача. Есть они на стенде в Центре, на нашем сайте. Это диагностика, лечение, неотложная медицинская помощь, вакцинация, сопровождение беременности, помощь детям, выдача справок, паллиативная помощь, консультации, а также работает дневной стационар.

Евгений Килимник: Раньше больные после инфарктов и инсультов проходили реабилитацию в Лермонтовском санатории в Одессе. Сейчас семейный врач может посодействовать в реабилитации своему пациенту?

— Это вопрос скорее к руководителю многопрофильной больницы. Однако скажу, что да, до войны реабилитация работающих пациентов проводилась на базе Лермонтовского санатория. Пациенты с открытым больничным из стационарного отделения отправлялись туда. Сейчас такой возможности нет.

На территории больницы есть «инсультное», «инфарктное» и реанимационное отделение. Есть опытные специалисты, которые контролируют потребность в реабилитации пациентов и возможность ее осуществления.

Сергей Белоус: Актуальна ли сейчас вакцинация от коронавируса? Как часто надо делать прививки?

— Полным курсом вакцинации против коронавируса являются три прививки — две основные и одна бустерная. Это общий рекомендуемый курс для каждого человека. Все остальные вакцинации — это сезонные бустеры, которые надо делать только людям из группы риска.

В Украине нет ежегодной вакцинации против коронавируса, как, например, против гриппа. Вакцинация против COVID-19 бесплатная. Записаться можно у семейного врача.

Татьяна Павлюк: Проводится ли сейчас профилактика инфекционных заболеваний?

— Конечно, проводится. И лучшая профилактика — это прививки. В последнее время, в связи с войной, многие люди сами обращались к семейным врачам по поводу получения прививки от столбняка, которую взрослый человек должен делать каждые 10 лет.

По неинфекционным заболеваниям — гипертоническая болезнь, сахарный диабет — семейные врачи проводят скрининговое анкетирование пациентов на приеме.

Сейчас много внимания уделяется вакцинации детей от кори. Украина лидирует по количеству больных корью в мире. Прививки — единственный способ защититься от болезни, от которой нет лекарств.

Николай Гранченко: Как осуществляется помощь пациентам с подозрением и диагнозом туберкулез?

— Медицина научилась лечить туберкулез эффективно. Если человеку поставили диагноз впервые, то через две недели курса лечения он уже является безопасным. Может проживать в семье, а не изолированно, и иметь социализацию. У семейного врача есть скрининговые анкеты: если есть подозрение — просим сдать анализы.

В Балте от Одесского центра социально значимых болезней работает врач-фтизиатр. Проводится экспресс-обследование мокроты, и за два часа можно получить результаты. Оперативность — признак нынешнего времени. Туберкулез контролируется. Даже после закрытия тубдиспансера у нас не двинулась лавина больных.

София Сергеева: Какие анализы можно сделать в ЦПМСП и дает ли семейный врач направление в «Смартлаб»?

— Лаборатория в нашем Центре действует в соответствии со стандартами. Анализы крови и мочи делаются полуавтоматически. Также — глюкоза крови, общий анализ крови (лейкоцитарная формула), общий холестерин, пикфлуометрия (показатели дыхательной системы), быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, беременность, тропонины (инфаркт).

В коммерческие лаборатории мы направления не даем.

Анна Куплевацкая: Я болею сахарным диабетом и должна контролировать уровень сахара в крови. Часто мне говорят, что нет реактивов. Действительно ли это так?

— Если вам отказали, то надо прийти к директору больницы и спросить, временно ли нет реактивов? Или обратиться к начмеду или на горячую линию 16-77 — это Национальная служба здоровья Украины (все звонки — бесплатные). Там реагируют мгновенно на обращение — отправляют запрос на электронную почту больницы, на который в определенный срок должны ответить, по какой причине пациенту отказано в бесплатной услуге. Надо уметь защищать свои права.

Андрей Титов: Почему в лаборатории не делают анализы на плохой холестерин?

— Скрининговое определение у пациента общего холестерина является выполнением договорных условий нашего Центра с НСЗУ. Для этого мы заключили договор субподряда с многопрофильной больницей. По направлению семейного врача или врача-кардиолога или терапевта больницы там делают анализ на липопротеиды низкой плотности, то есть на плохой холестерин. По направлению все анализы делаются бесплатно. По поводу непроведения бесплатного исследования необходимо обращаться с жалобой к руководству больницы.

Иван Стойков: Выписывает ли семейный врач рецепты на лекарства для онкобольного и где эти лекарства можно получить?

— Обезболивающие препараты выписывает врач-онколог или врач общей практики по месту учета онкобольного лица. Действует обновленный реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. В реестр включены обезболивающие препараты морфина для паллиативных пациентов. К сожалению, морфин можно получить только в одесских аптеках. Я поднимал вопрос об отпуске этого препарата в аптеках Подольска или Балты, потому что север Одесской области не обеспечен. Но пока безрезультатно.

С ноября этого года прекращено выписывание так называемых розовых ф.3 рецептов. Только электронные, за исключением случаев отключения электроэнергии в Центре. По первому рецепту, то он выписывается после общения врача и пациента, в дальнейшем дистанционно, при необходимости, для продолжения обезболивания.

Кроме морфина, все остальные препараты — за счет пациента. Институт рака и онкодиспансеры в Киеве имеют пакеты, по которым выдаются лекарства для онкобольных бесплатно.

Александр Рощин: Может ли пациент звонить к семейному врачу в любое время при необходимости?

— Лучше всего — это договориться с врачом о форме и времени общения. Давать свои контакты или нет — определяет врач. Можно написать в вайбере или позвонить по телефону (04866) 2-42-22. Если врач свободен, он вас выслушает, если врача нет — вам предложат других специалистов, к которым можно записаться или проконсультироваться. Главное понимать, что врач тоже человек и тоже нуждается в личном пространстве.

Наталья Прицепова: Почему в поликлинике не работает стационарный телефон? Невозможно соединиться с врачом. Старикам и инвалидам надо ехать по направлению.

— Да, действительно, две недели стационарный телефон по номеру 2-42-22 не работал. Нас не предупредили об отключении при переводе на IP-телефонию. Внутренние телефоны и мобильный (099) 902-42-22 работали, поэтому мы не знали об отключении и не смогли предупредить людей.

Я искренне прошу прощения у всех за неудобства. Сейчас все телефоны в рабочем режиме.

Сейчас работаем над тем, чтобы предоставить людям возможность проконсультироваться с семейным врачом по мобильному номеру в нерабочие часы.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.