В Одесской области выращивают огромные тыквы прямо на деревьях (фото)

Тыква — это настоящая витаминная «бомба», источник витаминов группы B, РР, Е, С, а также антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, цинка и клетчатки. Каротина в тыкве больше, чем в моркови. Это растение и его семена — природное средство очищения организма. Тыкву применяют в лечебных диетах, для улучшения обмена веществ. Но как вырастить тыкву, если у вас нет большого огорода?

Дайте им точку опоры!

Уже десять лет подряд журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева устраивает на своем маленьком дворе настоящую «тыквенную лабораторию».

Как известно, тыква — тот еще путешественник. Но вырастить эти витаминные бомбы можно даже на клочке земли размером метр на метр.

— Тыквы, скажу я вам, — это прирожденные альпинисты! — смеется Антонина, — просто помогите им «переехать» на второй этаж. Надо только показать растениям дорогу по подпоркам на какое-то дерево или крышу сарая. Это может быть даже натянутая проволока.

Вот там они и будут нежиться на солнышке и нагуливать свои бока, как на курорте!

У огородника всего две задачи: обустроить тыквам «канатную дорогу» и обеспечить «страховку». А дальше — держитесь!

Золотая жила на огороде

— В этом году мы отвели под тыквы пять квадратных метров земли, а они выдали более 200 килограммов оранжевого счастья! — продолжает Антонина, — Пара тыквенных озорников вообще побила все рекорды — родила шестеро детишек, каждый весом от 18 до 27 кило! Эти проказники умудрились и на дерево забраться, и на крышу бани заползти, и вдоль забора к соседскому сараю. Вот там, кстати, последний богатырь и родился. На радость нашим соседям.

Знаете, я об этих тыквах рассказываю, как о живых людях, потому что каждая из них — это отдельная личность со своим характером. Выращивать их — это как детишек растить. Ох и приятно же смотреть, как оранжевые цветочки превращаются в настоящих богатырей!

Как вырастить тыкву на крыше: пошаговая инструкция

Выбираем «курорт»: нашим оранжевым друзьям нужна солнечная площадка, такая, чтобы солнце ласкало их с самого утра. И чтобы рядом обязательно был «второй этаж» — сарай, беседка, дерево или забор. Готовим «взлетную площадку»: уже прямо сейчас или рано весной смешайте опавшие листья, древесную золу, опилки и перекопайте все это — тыквы любят, когда им стелют по-царски! Роем «бассейны»: лунки должны быть такие, чтобы летом можно было залить туда ведро-два воды. Потому что наши тыквы — очень лакомые к водичке! Устраиваем «кастинг». В первые числа мая бросаем в каждую лунку 5-6 семян (предварительно замачиваем). Когда появятся ростки, оставляем двух самых крепких красавцев. Остальные — на выход! Строим «канатную дорогу». Когда тыквы пытаются захватить все вокруг, смастерите им опоры из старой лестницы или палок. Главное — показать правильный путь наверх. Следим за «маршрутом»: через день подвязывайте плети, потому что эти проказники так и норовят свернуть на кривую дорожку. Организовываем «водные процедуры»: если нет дождя, каждый вечер подливайте по ведру-два воды под корень. Устраиваем «страховку». Как только плоды набирают до килограмма веса, мастерим им гамаки. Можно из сетки или ткани. А тем, что решили жить на крыше, делаем подпорки из досок, потому что еще скатятся, как мячики! Ждем «звездный час». Следим за прогнозом погоды: если ожидается ноль градусов и ниже, немедленно собираем урожай и прячем в погреб. Созревшие тыквы могут спокойно дождаться весны в погребе. Обеспечиваем «зимовку». Хранить плоды надо в прохладном месте, но не до замерзания — подмороженные тыквы быстро портятся.

Вот вам и вся тыквенная наука! Теперь вы знаете, как обеспечить себя и всю семью запасами витаминов на всю зиму.

Посадите разные сорта сладкой тыквы

Мускат де Прованс — это ребристая тыква, от которой в восторге каждый художник, работающий в жанре натюрморта.

Сорт Конфетка — оранжевые плоды, они меньше в размерах, но их обычно много.

Арабатская (в форме лампочки) — хранится дольше других.

Локальные рецепты блюд из тыквы

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала оригинальные рецепты блюд из тыквы, которые готовят на Одесщине. Нажимайте на ссылки, готовьте и наслаждайтесь южными оттенками их вкуса:

Автор — Борис ЧЕРНЕЦКИЙ