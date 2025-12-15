Ключевые моменты:
- Площадь парка 23 гектара.
- Выгодное расположение у транспортных узлов (порты, ВС, аэропорты, столицы соседних стран).
- Создание новых рабочих мест, приоритет для жителей Арцизской, Бессарабской, Павловской общин Болградского района.
- Старт строительства в 2026 году.
Концепция индустриального парка «Бессарабский АгроТех Парк»
Недавно на сессии Арцизского городского совета депутаты одобрили концепцию и решение о создании индустриального парка «Бессарабский АгроТех Парк».
В общей сложности парк займет 23 гектара земли на северной окраине Арциза. К слову, город выгодно расположен на перекрестке транспортных маршрутов между Болгарией, Румынией, Молдовой и Турцией, с развитой автомобильной сетью. Именно поэтому будущий технопарк будет расположен близко к портам, железнодорожным станциям, аэропортам, районным и областным центрам, столицам Украины и соседним странам.
Добавим, что здесь планируется создать благоприятные условия, стимулируя украинский и зарубежный бизнес к запуску производств. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставят доступные помещения и поддержку для локальных производителей.
Также ожидается создание около 1000 рабочих мест постепенно с приоритетом для жителей Арцизской, Бессарабской и Павловской общин Болградского района.
В целом парк будет формироваться как универсальный промышленный кластер с фокусом на:
- пищевую промышленность (производство продуктов, переработка фруктов/овощ, масла, муки, хлеба, печенья, макарон, готовых блюд, мяса, молока, кормов для животных);
- текстиль (переработка хлопка/шерсти);
- кожевенная промышленность;
- деревопереработка и плетеные изделия;
- альтернативную энергетику.
В 2026 году планируется начать строительство проекта и завершить до конца 2029 года. На создание Бессарабского АгроТех Парка нужно 884 423 миллионов гривен.
