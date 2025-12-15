Ключевые моменты:

Площадь парка 23 гектара.

Выгодное расположение у транспортных узлов (порты, ВС, аэропорты, столицы соседних стран).

Создание новых рабочих мест, приоритет для жителей Арцизской, Бессарабской, Павловской общин Болградского района.

Старт строительства в 2026 году.

Концепция индустриального парка «Бессарабский АгроТех Парк»

Недавно на сессии Арцизского городского совета депутаты одобрили концепцию и решение о создании индустриального парка «Бессарабский АгроТех Парк».

В общей сложности парк займет 23 гектара земли на северной окраине Арциза. К слову, город выгодно расположен на перекрестке транспортных маршрутов между Болгарией, Румынией, Молдовой и Турцией, с развитой автомобильной сетью. Именно поэтому будущий технопарк будет расположен близко к портам, железнодорожным станциям, аэропортам, районным и областным центрам, столицам Украины и соседним странам.

Добавим, что здесь планируется создать благоприятные условия, стимулируя украинский и зарубежный бизнес к запуску производств. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставят доступные помещения и поддержку для локальных производителей.

Также ожидается создание около 1000 рабочих мест постепенно с приоритетом для жителей Арцизской, Бессарабской и Павловской общин Болградского района.

В целом парк будет формироваться как универсальный промышленный кластер с фокусом на:

пищевую промышленность (производство продуктов, переработка фруктов/овощ, масла, муки, хлеба, печенья, макарон, готовых блюд, мяса, молока, кормов для животных);

текстиль (переработка хлопка/шерсти);

кожевенная промышленность;

деревопереработка и плетеные изделия;

альтернативную энергетику.

В 2026 году планируется начать строительство проекта и завершить до конца 2029 года. На создание Бессарабского АгроТех Парка нужно 884 423 миллионов гривен.

