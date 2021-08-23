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Одесские истории: Иосиф Тимченко и его кинетоскоп (видео)

Одесские истории: Иосиф Тимченко и его кинетоскоп (видео)

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с интересными фактами из истории старой Одессы. И сегодня, спустя два после закрытия Одесского кинофестиваля, речь пойдет о кино. Точнее, о первом киноаппарате, созданном в Одессе изобретателем Иосифом Тимченко.

В 1893 году механик Одесского университета Иосиф Тимченко создал механизм, который позволял менять кадры в киноаппарате. Это был первый скачковый механизм в истории кинотехники, Тимченко назвал его «улиткой». На его основе изобретатель построил киноаппарат, который назвал «кинетоскопом».

С помощью этого аппарата Тимченко снял на одесском ипподроме два коротеньких фильма – «Скачущий всадник» и «Копьеметатель». Одесситы первыми увидели эти фильмы на общественных показах – за два года до того, как своё изобретение представили миру братья Люмьер.

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни»:

А почитать о Иосифе Тимченко и его изобретении можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, как в Одессу пришла телефонная связь, а также кто такой Тимофей Ковалевский и чем известна его башня.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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