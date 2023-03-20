Улица Московская — это у нас надолго? Как переименовывают улицы в Одессе и Херсоне

«Дура лекс — сед лекс», — говорили в Древнем Риме, что означает «закон суров, но это закон». В том смысле, что ты ОБЯЗАН его выполнять, потому что это — ЗАКОН! Закон в этой фразе — это «лекс», но как же часто в наших реалиях бываешь уверен, что закон — это «дура».

Вот, к примеру, тема переименования улиц (по-умному это называется изменением топонимов). В начале марта стало известно, что историко-топонимическая комиссия в Одессе рекомендует горсовету переименовать два района города, названия которых связаны с советским или имперским прошлым. Так, Суворовский район должен стать Пересыпским, а Малиновский — Хаджибейским. Напомним, что Родион Малиновский— маршал Советского Союза, одессит, а Хаджибей — известное с раннего Средневековья поселение на берегу Одесского залива, на месте современной Одессы.

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Как переименовывают улицы и районы в Херсоне

Автор этих строк — херсонский журналист, вот уже третий месяц пребывающий в Одессе в качестве беженца. В моем родном городе переименование улиц тоже имело место — разумеется, не без огрехов и не без скандалов. Уверен, что тема эта для Херсона не закрыта, продолжение следует, и потому внимательно отслеживаю динамику ее нынешнего этапа в Одессе. Как минимум потому, что в Херсоне один из трех районов города тоже носит название Суворовский. И явно будет переименован заодно с «херсонской Дерибасовской» — улицей Суворова. В самом начале декоммунизации Корабельным в Херсоне стал Комсомольский район — без малейших проблем, ибо «коммунистический союз молодежи» без вариантов подпадает под действие закона о декоммунизации. В отличие от Суворовского. Потому в плане обмена опытом отследим методику решения этого вопроса в Одессе.

Два метода изменения названий улиц

Насколько я понимаю, есть два метода изменения названий улиц. К примеру, улицы Ленина, Дмитрия Ульянова, Крупской, Дзержинского, Кирова и других идеологов коммунизма были без проблем переименованы в Херсоне (как и в Одессе) решением сессии горсовета с подачи историко-топонимической комиссии. Полководец Суворов в КПСС не членствовал, под декоммунизацию его не подведешь. Тут работает другой закон, позволяющий сессии принять решение о переименовании улиц (районов города), рассмотрев ходатайство достаточного количества их жителей. Собрались, проголосовали, и если запротоколировали, что большинство «за» — можно отдавать бумаги депутатам (это весьма упрощенно, там есть своя узаконенная процедура).

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Как в Херсоне пытались переименовать Московскую улицу

Именно так (в соответствии с законом), незадолго до вторжения «старшего брата», и решили в Херсоне переименовать улицу Московскую— это самый центр города. Собрались, проголосовали и… Московская так и осталась Московской! За предложенный вариант — улица семьи Фальц-Фейнов — проголосовало меньшинство. Автор убедительно просит читающих эти строки одесситов не причислять проголосовавших «против» жителей Московской к «сепарам». Это изменение было инициативой тогдашней городской власти, а у жителей этой улицы к ней была особая «любовь». Несколько каденций напрочь игнорировались требования жителей Московской, чтобы ее проезжая часть из жуткого «убоища» вновь стала проезжей частью. Вот люди и проголосовали «в пику» той бездарной власти. А против семьи Фальц-Фейнов, основателей знаменитого заповедника «Аскания-Нова», в принципе никто не возражал.

Что будет с переименованием улиц в будущем

Ну и что дальше? Чуть раньше или чуть позже, но ВСУ «попросят» оккупантов с нашего Левобережья, прекратятся эти подлые артобстрелы, и к родным пенатам понемногу начнут возвращаться херсонцы. И что — нам предстоит ходить по улице Московской?! Оч-чень не хотелось бы! Так, может, нынешней херсонской власти забыть, что «дура лекс…», а вспомнить нашенское «закон, что дышло…»? Можно присмотреться, как в Одессе решат с Суворовским районом, а можно и херсонский опыт с нарушением закона о переименовании припомнить. Лет 5 назад там была неоднозначная ситуация с волевым переименованием улицы Белинского. Под декоммунизацию этот литературный критик (1811-1848 гг.) не подпадал, улица носила его имя с 1911 года. Ну казалось бы — кому он мешает? Власть тогда, не объявив, в нарушение закона «уличных «дебатов, на одной из скандальных сессий под шумок проголосовала за это переименование. Чем, понятно, вызвала нарекания СМИ. А была бы хоть толика уважения к людям, так через эти же СМИ довела бы до сведения горожан некоторые мысли Белинского — великодержавного российского шовиниста, ярого украинофоба. Такие вот мысли, над которыми впору зеленым мухам роиться! «Малороссияне всегда были племенем, и никогда не были народом, а тем более — государством». И такое в его «критике» сплошь и рядом! Ну и кто после этого противился бы переименованию?!

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Как переименовывали улицы в Одессе в недалеком прошлом

Херсону сейчас предстоит назвать по-новому немало улиц. Таблички на домах будут нести на себе фамилии тех сыновей и дочерей Украины вообще и Херсонщины в частности, которым мы обязаны жизнью и свободой. Сделать это нужно побыстрее! А как с законностью? Так время ведь особое, военное… Пусть подумают компетентные люди. Опять же, присмотримся к одесскому опыту, он весьма разноплановый. Одесса рулит, Херсон — в кильватере. В Одессе улица Белинского получила имя украинского композитора Леонтовича еще при губернаторе Саакашвили в 2016-м. Он тогда волевым решением изменил названия нескольких улиц, сославшись на положение закона о декоммунизации, дающее право главам ОГА на такие действия при самоустранении от этого процесса органов местной власти. В мэрии остались недовольны, но в суд не обратились. А весной 2017-го, когда Саакашвили уволился из ОГА, депутаты горсовета «возвернули взад» названия некоторых улиц, в том числе и Белинского. Возник резонанс, Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил «обратное» решение горсовета. Мэр Труханов побывал «на ковре» в Администрации Президента и у главы МВД Авакова. После этого он быстренько наложил на решение депутатов. Вето.

Хочется надеяться, что нынешний этап избавления улиц и Херсона, и Одессы от никчемных названий пройдет без сучка без задоринки. Потому что ходить по улице, израненной российской артиллерией, залитой украинской кровью (здесь 14 декабря 2022 года был «прилет» в пункт Красного Креста, погибли 32-летняя врач-парамедик и ее 70-летний пациент) — и видеть на табличках название «Московская» — это, мягко говоря, не по уму.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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