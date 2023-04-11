Вот почему Суворова убирают из Одессы: один из эпизодов в истории

Как и обещал читателям сайта «Одесская жизнь» в материале «Улица Московская — это у нас надолго? Как переименовывают улицы в Одессе и Херсоне», продолжаю отслеживать этот процесс. И если в Херсоне по понятным причинам до этого пока руки не доходят (враг у ворот), то в Одессе очень даже, по-одесски говоря, шевелят море палкой. Тема здесь на слуху, и это радует — потому что надеюсь: одесситы проторят херсонцам дорогу.

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Недавно наш сайт устами вице-мэра Одессы Олега Брындака рассказал, что «в Одессе переименуют 200 улиц…». Речь идет не просто о декоммунизации названий улиц (топонимов): этот вопрос уже закрыт (ну или почти закрыт) с помощью одноименного закона. Речь идет о следующем этапе — чистке топонимов, т.е. публичного пространства Украины от российско-имперского прошлого.

Суворов: о чем молчит история

Вот лишь один из сотен примеров казалось бы «безопасных» исторических названий: Суворовский район в Одессе и в Херсоне. Казалось бы: странноватый генералиссимус в буклях, «слуга царю — отец солдатам», переход через Альпы, «пуля — дура, штык — молодец» — это то, что нам о «великом русском полководце» подавали со школьной скамьи.

И полный молчок, что в 1794 году он буквально залил кровью антироссийское восстание в Варшаве! Для «успокоения» поляков, мечтавших выбраться из-под российской пяты, императрица Екатерина Вторая (памятник ей уже — ОК! — демонтирован в Одессе) откомандировала туда Суворова с 25 тысячами штыков. Они подошли к Праге — правобережной части Варшавы. Цивилизованные поляки надеялись сесть за стол переговоров, и даже не вывезли на левобережье Вислы детей. Но какая там дипломатия: Суворов сразу бросил войска на штурм ! Поляки отчаянно сопротивлялись, и россияне подожгли Прагу с 4 сторон.

Воспоминания генерала Ивана фон Клугена

Служивший в войске Суворова генерал Иван фон Клуген вспоминает: «Пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола.»

А еще фон Клуген вспоминал, что солдатам чуть ли не ежедневно зачитывали правила поведения авторства Суворова. В частности, «Взял город — все твое! Если бы брали только пожитки… Но тут и жизнь, и честь отдавались на произвол рассвирепевшего солдата», — ужасался соратник Суворова.

В тот день полегли 9 тысяч защитников Праги и около 20 тысяч мирных жителей, но Суворову сообщили лишь о полутора тысячах. За усмирение поляков императрица презентовала ему земли и 40 тысяч крестьян в северной части Польши.

РФ использует методы Суворова против Украины?

Ну что, не правда ли, на самой поверхности лежит аналогия с нынешним усмирением инакомыслящих украинцев, не пожелавших жить под российской пятой? Так не омерзительно ли видеть на стенах домов в украинских городах таблички с именем головореза — «улица Суворова»?

Есть надежда, что вскоре процесс деимпериализации топонимов упростится, причем не в рамках «революционной необходимости», а в рамках закона. Стало известно о поступившем на рассмотрение Верховной Рады проекте закона, который внесет изменения в Закон Украины «О географических названиях». Когда эти изменения из проекта станут законом, будет намного проще, чем сейчас, выкорчевывать из нашего обихода чуждые, враждебные топонимы. Скорее всего Одесса, как всегда, «пойдет паровозом» (к слову, улица Суворова здесь еще в 1995 году переименована в Приморскую), а уж Херсон — следом за ней.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса