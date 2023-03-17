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Жолио-Кюри: в честь кого названа эта улица в Одессе

Жолио-Кюри: в честь кого названа эта улица в Одессе

Улица Жолио-Кюри пролегает в Суворовском районе Одессы. Она названа в честь французского физика, лауреата Нобелевской премии Фредерика Жолио-Кюри, который одним из первых указал на возможность практического использования атомной энергии.

19 марта 2023 исполняется 123 года со дня рождения ученого.

Вместе с женой Ирен Кюри он открыл явление искусственной радиоактивности и одним из первых указал на возможность практического использования атомной энергии. При этом Жолио-Кюри выступал за ее применение исключительно в мирных целях и стал инициатором Стокгольмского воззвания, посвященного безусловному запрету атомного оружия.

Из спорта в науку

Жан Фредерик Жолио родился в Париже, и получил образование в провинциальном лицее Лаканаль. Сначала он больше интересовался не наукой, а спортом: был одним из лучших футболистов лицея, увлекался лыжами, джиу-джитсу, теннисом, обожал рыбалку. Тем не менее у него были и свои кумиры — над его столом висел портрет супругов Кюри, ученых и родителей его будущей жены, который он вырезал из газеты. 

В 1920 году Фредерик поступил в Высшую школу физики и прикладной химии в Париже, окончил ее с отличием и стал работать в Институте радия. Там он встретил Ирен Кюри, с которой и совершил открытия, ставшие настоящим прорывов в науке.

 В 1930 году Жолио-Кюри был удостоен докторского звания за исследование электрохимических свойств полония. А в 1935 году Фредерику и Ирен совместно была присуждена Нобелевская премия по химии «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов». В своей Нобелевской лекции Жолио-Кюри рассказал о цепной реакции деления ядра и предупреждал, что этот процесс может представлять опасность для всего мира. Позже он не раз выступал с критикой накопления и создания атомного оружия.

Подпольная деятельность во время Второй мировой войны 

С началом Второй мировой войны и оккупации Франции Жолио-Кюри продолжал работать в парижском Институте радия. Он возглавлял подпольную организацию «Национальный фронт» и использовал все возможности институтской лаборатории для изготовления взрывчатки и радиоаппаратуры, которую передавал борцам Сопротивления.

Фашистам было выгодно, чтобы Жолио-Кюри официально занимался научной работой, так как это был своеобразный пиар-ход: раз всемирно известный ученый продолжает свои исследования, значит, в оккупированной третьим рейхом Франции все спокойно. После ареста Поля Ланжевена, учителя Жолио-Кюри, тот пригрозил закрыть свою лабораторию, и немцы были вынуждены отпустить ученого. Потом Фредерик вынужден был уйти в подполье, где работал до освобождения Франции.

После войны Жолио-Кюри убедил Шарля де Голля создать Комиссариат по атомной энергии Франции, а через три года лично руководил пуском первого в стране ядерного реактора. 

Работа с радиоактивными веществами принесла пользу мирной науке, но уничтожила ученых: в 1956 году от острой лейкемии, вызванной радиацией, умерла Ирен, а в 1958-м  ушел из жизни и Фредерик.

Источники: indicator.ru, Википедия.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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