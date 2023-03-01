Кто такой Ицхак Рабин, именем которого названа улица в Одессе

Ицхак Рабин родился 1 марта 1922 года в Иерусалиме. Он был известным политическим деятелем, дважды премьер-министром Израиля, генералом армии и министром обороны, а также лауреатом Нобелевской премии мира.

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Семья Ицхака

Родители Ицхака Рабина появились на свет на территории бывшей российской империи. Мать была родом из белорусского Могилева, а отец родился в селе Сидоровичи Киевской области. В 1904 году они уехали в Америку, где глава семьи сменил фамилию — Рабичев на ивритскую Рабин.

В 1917 году отец Ицхака репатриировался в Палестину, а через два года в 1919 то же самое сделала и его мать.

Военная карьера Ицхака Рабина

Ицхак окончил знаменитую сельскохозяйственную школу «Кадури» и мечтал стать специалистом в сфере сельского хозяйства, но в Палестине (ныне Израиль) тогда шла война, и защита родины показалась ему важнее любой мечты. Через год юноша добровольно поступил на военную службу, где проявились многие его таланты. В 33 года он стал генералом, а в 40 лет — начальником генштаба вооруженных сил Израиля. Кстати, именно под командованием Ицхака Рабина израильская армия одержала победу в исторической в Шестидневной войне.

Политическая карьера Рабина

После армии Ицхак начал политическую карьеру. Сначала он стал послом в США, позже был избран в парламент, а после отставки Голды Меир стал самым молодым премьер-министром Израиля.

Однако через несколько лет Рабин был вынужден оставить этот пост в результате скандала — у его жены обнаружился счет в одном из американских банков, что в то время в Израиле было запрещено и считалось нарушением закона.

Несмотря на это, Ицхак Рабин был назначен министром обороны. Благодаря ему в вооруженных силах Израиля прошли реформы, а армия была обеспечена самыми современными видами оружия. Тогда-то Рабин и получил прозвище «Мистер Безопасность».

Позже он снова занял пост премьер-министра Израиля и подписал Декларацию о принципах урегулирования арабо-израильского конфликта, в результате которого появилась Палестинская автономия. За это он был удостоен Нобелевской премии мира.

4 ноября 1995 года во время митинга в Тель-Авиве, который был посвящен поддержке мирного урегулирования отношений, Ицхак Рабин был убит еврейским экстремистом. С тех пор двенадцатый день еврейского месяца хешван (октябрь-ноябрь) стал официальным днем памяти Ицхака Рабина.

Кроме Одессы, улица, названная в честь Ицхака Рабина, есть в немецком городе Нюрнберге.