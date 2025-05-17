Тишину залитого утренним южным солнцем парка Победы прерывают смех и возгласы участниц клуба скандинавской ходьбы. В перерыве между разминкой и тренировкой женщины из LET’S GO Odessa рассказывают каждая свою историю, которая привела их именно в этот вид физической активности.

Справка «ОЖ»

Скандинавская (а также финская или нордическая) ходьба – вид физической активности, в котором используется определенная техника ходьбы с помощью специально разработанных палок. По одной из версий, как вид активности возникла в 40-х годах ХХ века. Данный вид ходьбы изобрели финские лыжники, таким образом тренировавшиеся летом. Позже положительное влияние скандинавской ходьбы приняли на вооружение медики и специалисты по физической культуре. В результате появился новый тип физических упражнений, объединяющий оздоровительные и спортивные элементы. Спортивная ходьба как вид спорта была сформирована Марко Кантанева и Мариу Рэпи.

«Скандинавская ходьба снова научила меня улыбаться»

– После смерти любимого мужа у меня была сильная депрессия, я не хотела ничего, ментальное и физическое здоровье было на грани, – рассказывает участница клуба Татьяна. – Подруга буквально затянула меня на какой-то мастер-класс, где я познакомилась с нашим тренером Юлией. Она вдохнула в меня жизнь, на каждой тренировке она не только «ставила» мне технику, но и напоминала, что мне так идет улыбка. Именно с этого времени физическая активность стала нормой моей жизни, хотя до этого я никогда не занималась спортом. Здесь я не только избавилась от многочисленных проблем со здоровьем, но и нашла новых друзей.

Сейчас Татьяна, куда бы ни ехала, всегда берет с собой палки, чтобы иметь возможность тренироваться. Уже дважды она была в Польше на чемпионате мира по скандинавской ходьбе.

«Когда-то я даже боялась долго ходить»

– Увлечение спортом (в прошлом я мастер спорта по пулевой стрельбе) не равно крепкому здоровью в течение жизни, – рассказывает поклонница скандинавской ходьбы Александра. – Ближе к пенсионному возрасту у меня развился остеоартроз коленных суставов. Я даже боялась длительных пеших прогулок, ведь после них колени начинали болеть еще сильнее. А я так люблю бывать на свежем воздухе! Мой врач посоветовал занятия именно скандинавской ходьбой в качестве лечения. Когда я попала на тренировку, то поняла почему. Ведь во время занятий, благодаря использованию палок и соответствующей технике, нагрузка на суставы ног становится значительно меньше, укрепляется мышечный корсет, тренируется сердечно-сосудистая система, а настроение – просто невероятное!

Александра тренируется с 2018 года, участвует в массовых забегах, онлайн-марафонах, в некоторых из них побеждала. Этот образ жизни теперь – новая философия женщины.

«Сейчас я уже тренирую других»

– Именно сидячей работе я обязана болезнями спины, а выздоровлению – тренировкам по скандинавской ходьбе, – вспоминает недавние события Ирина Боренко. – Меня, как и других в нашем клубе, сюда привели проблемы со здоровьем. Лекарства не помогали, поясница отказывалась разгибаться. Я пробовала занятия йогой, танцами, в тренажерном зале – не помогало ничего. А вот скандинавская ходьба идеально подошла! Я очень люблю пространство, кроме того, импонирует возможность выбирать вид разминки в соответствии с состоянием здоровья, дозировать нагрузку самостоятельно и, что не менее важно, возможность общения.

Ирина считает, что сейчас люди нуждаются в поддержке как никогда. Поэтому группы «скандинавок», по ее мнению, это не группы достижений, а именно поддержки. Общение во время тренировок – это также одна из разновидностей улучшения состояния эмоционального и ментального здоровья, очень сильно влияющего на здоровье физическое.

– Сейчас я уже тренер, о больной пояснице не вспоминаю, в памяти всплывает только тот счастливый случай, который привел меня на занятие к тренеру, изменившему мою жизнь.

От собственных проблем к профессиональному подходу

Все наши собеседницы уверены, что роль тренера в выборе вида физической активности играет значительную роль. Психологический контакт, профессионализм, позитивная энергетика – все это присуще Юлии Шургиной, основательнице и руководительнице одесского филиала международного клуба скандинавской ходьбы LET’S GO Odessa.

Инструктор, международный судья, чемпионка мира (NWWCup2019) – регалий у Юлии много, а главной движущей силой ее деятельности поначалу была… болезнь матери.

– После смерти отца моя мама начала болеть, и врачи посоветовали полезную, необременительную физическую активность, – вспоминает Юлия. – Сейчас я так благодарна врачам за этот совет! В 2017-м в Украине было мало людей, которые занимались скандинавской ходьбой, поэтому я начала активно изучать различные методики, как можно это применить в реабилитации, поддержании хорошего физического состояния и в спорте.

О пользе скандинавской ходьбы можно говорить много, вот лишь некоторые положительные аспекты:

улучшение осанки;

отличная кардионагрузка;

снижение нагрузки на суставы (тазобедренные и коленные);

активизация мозжечка за счет движений разной координации;

укрепление иммунитета (занятия на открытом воздухе);

снижение веса и другие.

– Я училась у одного из основателей скандинавской ходьбы Марко Кантанева. Кроме того, знакомилась с методиками других школ в разных странах. Когда увидела результаты занятий своей мамы и собственные, решила создать клуб и в Одессе, чтобы дать возможность всем желающим улучшить состояние здоровья. Кстати, это бюджетный вид активности, требуются только палки и спортивная форма одежды.

Юлия отметила, что есть также противопоказания, кому заниматься нельзя.

– Конечно, консультация врача необходима. Если у вас острое инфекционное заболевание, болезни опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые в стадии обострения – здесь без медицинского наблюдения не обойтись. Также очень важна правильная техника выполнения движений, чтобы нагрузка на суставы была адекватной.

Поэтому обязательно начальные занятия должны проходить при участии инструктора, чтобы не нанести ущерб опорно-двигательному аппарату, подчеркивает тренер.

– Только когда вы наработаете технику, можно заниматься самостоятельно. Хотя, конечно, лучше заниматься в группах – общение и поддержка коллег и тренеров лишними никогда не бывают. Меня вдохновляют результаты моих учеников. Я всегда готова помочь им, поддержать. Некоторые участники нашего клуба уехали за границу, но мы консультируем их онлайн. Сейчас даже соревнования онлайн проводятся. Так что главное – желание! Желание сделать свою жизнь активной, побеждать плохое настроение, болезни и находить новых друзей!