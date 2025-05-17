В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов прогулялся по Таировому и рассказал много интересного об этом районе.

Из этого видео вы узнаете:

Как на Таировом спряталось целое село?

Когда в Одессе появился самый первый подземный паркинг?

Какая площадь самого большого двора в Одессе?

Почему «красные» дома обычного цвета?

История масштабной застройки Таирово началась на землях бывшего колхоза имени Карла Либкнехта. Первый генеральный план появился еще в 1966 году, в разгар строительства соседних Черемушек. Тогда же выросли первые пятиэтажки между улицами Небесной сотни и Королева.

Однако центральная власть требовала строительства более высоких сооружений — девятиэтажных «небоскребов», что кардинально изменило первоначальные замыслы. Интересно, что официальное название микрорайона было «Южный», но народное название «Таирово» быстро закрепилось и осталось навсегда. Оно происходит от имени выдающегося ученого Василия Таирова — винодела и селекционера, который еще в 1905 году основал здесь первую в стране винодельческую станцию. На ее базе до сих пор функционирует Институт виноградарства и виноделия имени Таирова, а в честь ученого названа площадь на перекрестке улиц Королева и Чикаленко, где установлен памятный знак.

Старт масштабной застройки

Настоящим стартом масштабной застройки Таирово можно считать сдачу в 1972 году «знаменитой клюшки» — уникальной жилой девятиэтажки длиной почти полкилометра, которая имела аж две автобусные остановки вдоль своего фасада. На самом деле, этот дом получил три почтовых адреса: Королева 2, Инглези 3 и 5, что стало следствием частых изменений генеральных планов и несколько хаотичной застройки, превратив Таирово в своеобразное «лоскутное одеяло» из шести микрорайонов.

О других тайнах и архитектурных чудесах, которые сформировали именно такой вид Таирово вы можете узнать в полном видео, где автор рассказал еще больше неожиданных связей между прошлым и настоящим района.

Старое Таирово: Скрытые сельские уголки

Расположен в пределах улиц Инглези, Люстдорфской дороги, Героев Небесной сотни и Ярослава Мудрого, с центром на улице Академика Королева. Интересно, что здесь, в отличие от Черемушек, нет большого собственного парка, но есть своеобразная «деревня» — частные дома, сохранившиеся с 50-х годов, окруженные со всех сторон многоэтажками.

Школьный: Авиационная история района

Этот район получил свое название в начале 20 века, когда выдающийся предприниматель Артур Анатра основал здесь школу пилотов и аэродром. Впоследствии здесь обустроили военный аэродром, авиаремонтный завод, а также часть аэродрома центрального аэровокзала Одессы. Ради военной тайны небольшой район даже имел тайное название «Ульяновка».

Южный: Рекордный двор и первый паркинг

Расположенный вокруг Южного базара, активно застраивался в первой половине 80-х. Рядом с девятиэтажками появились шестнадцатиэтажки улучшенной планировки. Именно эти «элитные» дома, предназначенные для портовых рабочих, но фактически полученные приближенными к партийному руководству лицами, до сих пор называют «красными домами». Здесь же расположен и самый большой двор в Одессе площадью почти 16 гектаров, что равно 23 футбольным полям. А еще, в далеком 1982 году здесь открылся первый в Одессе подземный паркинг, который функционирует до сих пор. Его уникальное строительство, связанное с заболоченной балкой, является отдельной историей.

Вузовский: Студенческий городок у моря

Строился почти одновременно с Южным, получив название благодаря большому общежитию института народного хозяйства. Благодаря последнему советскому генплану, дворы района стали более уютными, а до моря отсюда можно дойти пешком всего за 15 минут.

Новое Таирово: Река прошлого и футбольные звезды

Застраивался в последние десятилетия 20 века. Интересный факт: раньше здесь протекала настоящая река, источники которой били из района улицы Семьи Глодан и стекали к Таировской площади, а оттуда глубоким оврагом — к морю. После освобождения Одессы от немецких оккупантов эти овраги засыпали строительным мусором, но проблемы с грунтовыми водами и подтоплениями во время сильных ливней остаются. Именно здесь расположена знаменитая детско-юношеская учебно-тренировочная база «Черноморца» (сегодня — Школа олимпийского резерва), которая воспитала будущих звезд мирового футбола. А еще здесь открылся первый в Одессе круглосуточный супермаркет «Черная Таврия», снискавший уважение среди тех, кто работал ночью.

Радужный и Кадорр: Современная застройка и ее вызовы

Это самые новые микрорайоны, построенные за последние 10-15 лет. Радужный — это около 30 высотных домов эконом-класса, плотно расположенных на небольшой площадке. Здесь находится самая широкая улица в Одессе — Героев Небесной сотни, шириной около 120 метров. Массив Кадорр (народное название от первой застройщицкой фирмы) появился на огромном пустыре, где сегодня активно возводят многоэтажки, несмотря на первоначальные шутки о ценах. Главными недостатками этих новых массивов является отсутствие магистральных дорог и социальной инфраструктуры.

Каждый из этих микрорайонов — это отдельный мир со своими уникальными особенностями, историями и вызовами. Чтобы полностью погрузиться в их атмосферу и узнать, как они повлияли на жизнь целых поколений одесситов, обязательно посмотрите наше видео.

Таирово сегодня: Развитие, трансформации и перспективы

Несмотря на многократные изменения планов застройки и определенную хаотичность, Таирово предоставило возможность многим одесситам получить долгожданное отдельное жилье. Близость пляжей Большого Фонтана, развитая транспортная и социальная инфраструктура, а также большие зеленые дворы делают район привлекательным для проживания. Хотя на Таировом нет собственного большого парка, развитие района привело к тому, что Мемориал 411-й батареи с его уникальной дубовой рощей площадью 10 гектаров стал доступным для жителей.

За почти 60 лет своего существования Таирово воспитало несколько поколений одесситов, и район продолжает расти, становясь более зрелым и удобным, ожидая новых жителей. Это не просто район, это живая история Одессы, которая продолжает писаться. Чтобы узнать еще больше о его скрытых сокровищах, увидеть уникальные места и почувствовать дух этого района, приглашаем вас на наш канал для просмотра полного видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях!

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