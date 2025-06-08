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Экспозиция, которая продлится до 14 июня, уже стала настоящим подарком для ценителей скульптуры и истории искусства.

Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-2
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-3
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-4
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-5
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-6
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-7
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-8

Выставка поражает разнообразием: более 50 уникальных работ, выполненных из камня, металла, глины, гипса, дерева и полимеров. Каждая скульптура отражает смелость и глубокий творческий потенциал мастеров. Среди экспонатов – бронзовая голова, сияющая таинственным блеском, абстрактные деревянные композиции с выразительными формами и изящные гипсовые фигурки, словно замирающие в движении.

Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-9
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-10
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-11
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-12
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-13
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-14
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-15
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-16

Эти работы не только демонстрируют мастерство, но и погружают в размышления о современных тенденциях украинского искусства в условиях войны.

Выставка – это также дань уважения колледжу имени Грекова, который за 160 лет стал настоящей кузницей талантов. Атмосфера галереи наполнена почтением к прошлому и верой в будущее искусства. Выставка представляет произведения преподавателей, выпускников и студентов учебного заведения.

Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-17
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-18
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-19
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-20
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-21
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-22
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-23
Выставка «Скульптура. Время. Память» в Одессе-24

Добавим: выставка, которая сейчас проходит в галерее «Artodesa», не первая. Проект «Грековка. Скульптура» впервые стартовал в середине февраля 2022 года и был прерван началом войны.

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