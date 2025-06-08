Экспозиция, которая продлится до 14 июня, уже стала настоящим подарком для ценителей скульптуры и истории искусства.

Выставка поражает разнообразием: более 50 уникальных работ, выполненных из камня, металла, глины, гипса, дерева и полимеров. Каждая скульптура отражает смелость и глубокий творческий потенциал мастеров. Среди экспонатов – бронзовая голова, сияющая таинственным блеском, абстрактные деревянные композиции с выразительными формами и изящные гипсовые фигурки, словно замирающие в движении.

Эти работы не только демонстрируют мастерство, но и погружают в размышления о современных тенденциях украинского искусства в условиях войны.

Выставка – это также дань уважения колледжу имени Грекова, который за 160 лет стал настоящей кузницей талантов. Атмосфера галереи наполнена почтением к прошлому и верой в будущее искусства. Выставка представляет произведения преподавателей, выпускников и студентов учебного заведения.

Добавим: выставка, которая сейчас проходит в галерее «Artodesa», не первая. Проект «Грековка. Скульптура» впервые стартовал в середине февраля 2022 года и был прерван началом войны.

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