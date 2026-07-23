Ключевые моменты:

Договор можно расторгнуть из-за ненадлежащего ухода

Право собственности на жилье можно вернуть через суд

Самое важное — правильно собрать доказательства нарушений

Подробный договор лучше защищает права пожилого человека

Договор пожизненного содержания остается одним из самых распространенных способов обеспечить уход в пожилом возрасте, однако на практике далеко не все приобретатели добросовестно выполняют свои обязанности. Порядок заключения, исполнения и расторжения таких договоров определяется Гражданским кодексом Украины, в частности статьями 744, 749 и 755. Именно на этих нормах законодательства, а также на практическом опыте ведения подобных дел основаны рекомендации профессионального юриста Виктории Гусаковой, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью».

Как расторгнуть договор пожизненного содержания, если за вами плохо ухаживают

Подписывая договор пожизненного содержания, одинокие пожилые люди искренне верят, что меняют свои квадратные метры жилья на спокойную, обеспеченную старость и искреннюю заботу. Однако идиллия часто разбивается о суровую реальность: как только право собственности на жилье переходит к помощнику, обещанные горячие обеды или вкусные колбаса и сыр превращаются в пачку самых дешевых макарон, а обещанные лекарства приходится выпрашивать месяцами или покупаются совсем не те, что нужны. Кроме того, пожилому человеку могут кричать, унижать его и постоянно упрекать.

Если уход стал фикцией или превратился в издевательство, терпеть этого не нужно.

Что такое договор пожизненного содержания

Согласно статье 744 Гражданского кодекса Украины, по договору пожизненного содержания одна сторона (отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, а приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

Важно понимать ключевой юридический нюанс, который часто пугает пожилых людей: право собственности на квартиру переходит к помощнику сразу в момент подписания договора у нотариуса. С этой секунды в техническом паспорте и государственном реестре собственником значится уже другой человек.

Но! Закон накладывает на это имущество жесткое обременение — запрет на отчуждение. Нотариус делает специальную отметку в реестре, которая означает, что новый собственник (помощник) не имеет права продать, подарить, обменять, сдать квартиру в аренду (без вашего согласия) или передать ее в залог банку до тех пор, пока вы живы. Более того, за вами сохраняется пожизненное право проживания в этом жилье.

Статья 749 ГКУ четко определяет, что в договоре должны быть прописаны конкретные виды материального обеспечения и ухода. Если же текст договора содержит размытые формулировки, закон обязывает приобретателя обеспечивать отчуждателя:

жильем (именно той комнатой или квартирой);

качественным и регулярным питанием;

одеждой и обувью по сезону и необходимости;

медицинским обслуживанием и необходимыми лекарствами;

уходом и помощью (уборка, гигиена, приготовление пищи).

Правила составления договора пожизненного содержания

Запомните важные правила составления договора пожизненного содержания:

Конкретика вместо размытых формулировок. Никогда не соглашайтесь на общие формулировки, которые предлагает типовой бланк нотариуса. Требуйте прописать каждую мелочь.

Вместо фразы: «Приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя питанием». Следует указать: «Приобретатель обязуется ежедневно обеспечивать отчуждателя трехразовым горячим свежеприготовленным питанием (включая диетические супы, мясные или рыбные блюда, свежие овощи и фрукты) либо, с согласия отчуждателя, ежемесячно до 5 числа выплачивать денежный эквивалент на питание в размере 4 000 гривен».

Вместо фразы: «Обеспечивать медикаментами». Следует указать: «Приобретатель обязуется приобретать и доставлять лекарственные средства по медицинским рецептам или назначениям семейного врача в течение 24 часов с момента предоставления отчуждателем такого рецепта, за собственный счет, без ограничения предельной стоимости лекарств».

Вместо фразы: «Помогать по хозяйству». Следует указать: «Приобретатель обязуется проводить влажную уборку всей квартиры не менее двух раз в неделю (каждый вторник и пятницу), стирать постельное белье и одежду один раз в две недели, а также ежедневно выносить мусор».

Ведение дневника ухода

Сразу после подписания договора заведите обычную тетрадь — «Дневник ухода». Попросите помощника каждый раз, когда он приносит деньги или выполняет уборку, ставить там свою подпись и дату. Например: «04.10.2026. Передал ежемесячное содержание в сумме 6000 грн. Подпись помощника», «08.10.2026. Провел уборку, купил лекарства по чеку. Подпись помощника». Если помощник начнет лениться или исчезнет, пустые страницы без его подписей станут хронологическим доказательством в суде.

Бытовые признаки «плохого ухода»: с чем чаще всего сталкиваются пожилые люди

В договоре обычно прописывается ежемесячная денежная сумма на содержание. Помощник начинает задерживать выплаты, не доплачивает деньги, объясняя это «кризисом», «проблемами на работе» или «болезнью собственных детей». Пенсионер вынужден тратить свою небольшую пенсию на то, что должен был покупать ухаживающий. Помощник «забывает» оплачивать электроэнергию, газ, воду и отопление. Долги по лицевому счету квартиры растут месяцами. Уборка в квартире не проводится днями, обещанный косметический ремонт не выполняется, постельное белье не стирается. На просьбу приготовить горячий суп помощник приносит сухие пайки, консервы или лапшу быстрого приготовления, заявляя, что у него нет времени готовить. Медицинское безразличие: когда у пожилого человека поднимается давление или случается приступ хронического заболевания, помощник отказывается покупать назначенные врачом препараты из-за их высокой стоимости, заменяя их неэффективными дешевыми травяными сборами или вовсе игнорируя рецепты. Ухаживающий начинает вести себя агрессивно, кричит на пожилого человека, называет его «обузой», ограничивает контакты с соседями или другими родственниками, забирает или отключает телефон, чтобы пожилой человек не мог пожаловаться.

В соответствии со статьей 755 Гражданского кодекса Украины договор пожизненного содержания может быть расторгнут по решению суда по требованию отчуждателя (пожилого человека) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения приобретателем своих обязанностей независимо от его вины.

Необходимо четко определить:

Какие именно обязанности взял на себя помощник?

Какие сроки их выполнения (ежедневно, раз в неделю, до 5 числа каждого месяца)?

Какие суммы денежного содержания предусмотрены договором?

Указан ли порядок оплаты коммунальных услуг?

Фиксируйте нарушения ухода

Каждое нарушение, которое вы зафиксируете, должно четко соответствовать конкретному пункту договора.

Для суда подготовьте доказательства невыплаты денег. Если по договору помощник должен был перечислять средства на ваш банковский счет (карту), возьмите в банке официальную выписку за последние месяцы. Отсутствие регулярных поступлений — неопровержимое финансовое доказательство. Если деньги должны были передаваться наличными, помощник обязан был брать у вас расписку. Если расписок нет, а вы утверждаете, что денег не получали, доказывать факт передачи средств придется именно ему.

Соберите все квитанции за жилищно-коммунальные услуги, где видно накопившуюся задолженность. Если вы самостоятельно оплачивали квартиру из своей пенсии, чтобы избежать отключения коммунальных услуг, сохраните эти чеки. Они доказывают, что вы тратили собственные средства там, где платить должен был помощник.

Медицинские доказательства. Если вам становилось плохо из-за отсутствия помощи, обязательно вызывайте скорую помощь или семейного врача. Требуйте, чтобы в медицинской карте или справке о вызове было зафиксировано ваше состояние, а также обязательно сохраняйте все официальные рецепты на лекарства. Если помощник не покупал эти лекарства и вам приходилось просить соседей о помощи или приобретать их за собственные средства — сохраняйте аптечные чеки.

Свидетельские показания. Поговорите с соседями по подъезду, консьержем, почтальоном или социальным работником. Спросите, готовы ли они подтвердить в суде, что помощника неделями не видели в квартире, что вы оставались без еды или что именно они приносили вам хлеб и молоко. Запишите их контактные данные.

Акты и претензии. Вы можете составить «Акт о невыполнении условий договора» в произвольной форме, который подпишете вы и двое-трое соседей (с указанием их паспортных данных). Например: «Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по состоянию на 15 число помощник не появлялся, уборка не проводилась, продукты питания в квартире отсутствуют». Если письмо вернулось или помощник его проигнорировал — это документально подтверждает его нежелание исправлять ситуацию.

Фото- и видеофиксация. Если помощник принес гнилые овощи, просроченные продукты или устроил в квартире беспорядок, сфотографируйте это на мобильный телефон или попросите кого-нибудь сделать видеозапись.

Куда подать иск о расторжении договора пожизненного содержания

Исковое заявление подается в местный общий суд (районный, городской или горрайонный) по месту жительства пожилого человека либо по месту нахождения самой квартиры.

Если по состоянию здоровья или по психологическим причинам вы не можете посещать судебные заседания, вы можете обратиться в Систему бесплатной правовой помощи, предоставляемой государством. Пенсионеры с низким доходом или лица с инвалидностью имеют право на бесплатного государственного адвоката, который по доверенности полностью будет вести дело в суде вместо них.

Когда суд изучит все материалы и примет решение в вашу пользу, договор пожизненного содержания будет признан расторгнутым. Право собственности на квартиру или дом автоматически и полностью возвращается к вам. После вступления судебного решения в законную силу (обычно через 30 дней, если не была подана апелляция) необходимо обратиться с этим решением к нотариусу или государственному регистратору, чтобы внести изменения в реестр недвижимости. Вы снова становитесь полноправным и единственным владельцем своего имущества.

Договор пожизненного содержания — это действенный и законный способ для пенсионера обеспечить себе спокойную старость и защиту, однако перед его заключением важно тщательно взвесить все «за» и «против».

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