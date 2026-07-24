Ключевые моменты:

За январь-июнь 2026 года область собрала 5,6 млн грн турсбора (+14,1% или +700 тыс. грн к 2025 году).

3,7 млн грн внесли физлица, еще 1,9 млн грн — юридические лица (отели, базы отдыха).

С 14 июля ставка сбора для иностранных туристов в Одессе выросла в два раза.

ВПЛ полностью освобождены от уплаты сбора при наличии соответствующей справки с адресом проживания.

Сколько принес туризм в казну региона

По данным Главного управления ГНС в Одесской области, динамика уплаты туристического сбора демонстрирует оживление местного бизнеса и сферы услуг.

Из 5,6 млн гривен львиная доля поступлений (3,7 млн грн) пришлась на физлиц-предпринимателей и арендаторов жилья, а оставшиеся 1,9 млн грн перечислили юридические лица (отельные комплексы и санатории).

Налоговики напоминают: туристический сбор уплачивается туристами заранее — в виде авансового взноса через отели, хостелы или других налоговых агентов перед заселением.

Новые правила в Одессе: ставка для иностранцев и защита переселенцев

Одесский городской совет решением № 4314-VIII от 14 июля 2026 года внес ключевые изменения в местное Положение о туристическом сборе, которые непосредственно касаются правил размещения в городе:

Иностранцы и лица без гражданства при проживании в Одессе будут платить 1% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января (ранее ставка составляла 0,5%).

Для внутренних туристов из других регионов Украины ставка осталась прежней — 0,5% от минимальной зарплаты (исходя из базовой минималки в 8 647 грн).

Граждане, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПО), не являются плательщиками туристического сбора. Главное условие — адрес места временного проживания (отеля, общежития) должен быть официально указан в справке о взятии на учет ВПО.

Несмотря на регулярные воздушные тревоги и обстрелы, Одесса продолжает принимать туристов. Отдыхающие из разных регионов признаются, что уже привыкли к опасности, однако главной проблемой называют нехватку укрытий возле пляжей.