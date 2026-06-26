Ключевые моменты:

не переводите деньги, пока не проверите владельца;

требуйте письменный договор;

внимательно уточняйте, что входит в стоимость проживания;

сохраняйте все чеки, переписку и документы.

Летом спрос на аренду жилья в курортных населенных пунктах Одесской области традиционно возрастает — от Затоки и Каролино-Бугаза до Грибовки, Курортного, Приморского и других приморских громад. Вместе с туристами активизируются и мошенники, использующие фальшивые объявления, чужие фотографии и схемы с предоплатой.

Советы в этом материале подготовила юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью». Они основаны на нормах Гражданского кодекса Украины, в частности статье 811 о письменной форме договора найма жилья, положениях Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», а также практике защиты прав потребителей и действующем законодательстве об ответственности за мошенничество.

Как работают самые распространенные схемы

Каждое лето на курортах Одесской области повторяются одни и те же сценарии. Мошенники рассчитывают на то, что люди хотят как можно быстрее найти жилье и боятся упустить выгодный вариант.

Фейковое жилье

Мошенник находит фотографии красивого дома или квартиры, размещает их на сайте объявлений или в соцсетях и просит срочно внести предоплату. После получения денег он перестает выходить на связь, а по указанному адресу может оказаться совсем другой дом или даже пустой участок.

На фото одно — в реальности другое

Жилье существует, но его состояние не имеет ничего общего с фотографиями. Вместо современного номера турист получает старую мебель, неисправный кондиционер или комнату далеко от моря. Без договора доказать нарушение своих прав значительно сложнее.

«Ваш номер внезапно занят»

После приезда владелец сообщает об «аварии», «ремонте» или «двойном бронировании» и предлагает другое жилье. Обычно оно значительно хуже, хотя оплачено было более дорогое.

Скрытые доплаты

При выселении владелец может потребовать отдельную оплату за кондиционер, постельное белье, мангал, интернет или даже электроэнергию, хотя об этом заранее не договаривались.

Как проверить жилье перед оплатой

Если арендодатель торопит с предоплатой или отказывается назвать точный адрес до перевода денег, лучше отказаться от такого предложения.

Попросите показать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и документ, удостоверяющий личность владельца. Если жилье сдает представитель, он должен подтвердить свои полномочия.

Также стоит попросить провести короткий видеообзор жилья или видеозвонок.

Договор — лучшая защита

Юрист Виктория Гусакова напоминает: согласно статье 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме.

В договоре обязательно должны быть указаны:

полный адрес жилья;

паспортные данные сторон;

точные даты заселения и выселения;

полная стоимость проживания;

перечень услуг, входящих в стоимость;

порядок возврата предоплаты и условия расторжения договора.

При заселении также желательно составить простой акт приема-передачи, в котором зафиксировать состояние имущества и имеющиеся недостатки.

Если хозяин предлагает домашние обеды

Домашнее питание кажется удобным, однако стоит помнить: приготовление и продажа пищи регулируются законодательством. Если после таких обедов произошло пищевое отравление, необходимо обратиться к врачу, сохранить подтверждение оплаты и сообщить в Госпродпотребслужбу.

Что делать, если вас обманули

Если после предоплаты арендодатель перестал отвечать, необходимо как можно быстрее сообщить в свой банк и обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. К заявлению следует приложить квитанции о переводе средств, скриншоты переписки и сохраненные объявления.

Чек-лист перед бронированием жилья

проверьте адрес и владельца;

попросите документы;

не переводите деньги без договора;

уточните все возможные доплаты;

сохраните переписку и подтверждение оплаты.

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