Триумфальная арка и ленинский мавзолей по-одесски: наши несбывшиеся прожекты

Одесса, как очень любят повторять многие, не первый город, но уж никак и не второй. Такой девиз не мог не выразиться во многих (порой ну просто безумных!) проектах, которым не суждено было сбыться. Вот реализовались бы они, не стали бы прожектами на бумаге, видели бы мы сегодня город совершенно иным. Впрочем, печалиться по этому поводу или совсем наоборот — судить вам. Расскажем только о некоторых из них.

Триумфальная арка

Начнем (нет, не с вечной темы про «одесское метро»), с триумфа — мы же в Одессе. Вернее, с Триумфальной арки Южной Пальмиры. Она, величаво-горделивая, должна была появиться в начале Французского бульвара.

Воплощал идею ее создания инженер В.И.Зуев, он же и предложил тогда одному из самых известных одесских зодчих Семену Ландесману сделать эскиз Триумфальной арки. Она должна была стать красивейшей и величественной — во всю ширину Французского бульвара. Эскизом можем полюбоваться. А вот арка так и не «выросла».

Александровский проспект должен был стать одесскими Елисейскими полями

Сегодняшний Александровский проспект должен был выглядеть одесскими Елисейскими полями. Он был спроектирован еще на плане Франца де Воллана под названием Большой проспект и по образцу парижских Елисейских полей.

По тем временам проспект был действительно большим — его ширина достигает 80 метров. Проспект соединял между собой главные рыночные площади города — Греческую и Старобазарную, а также рынок Привоз.

Позже, в 1830-х годах, проспект было задумано продолжить улицей Гаванной, соединив порт с Привозом. Этот план был изменен архитектором Георгием Торичелли, который возвел на улице Дерибасовской, на пересечении с Гаванной у Греческой площади так называемый Дом Торичелли (бывший Дом книги). Далее Алексей Маюров возвел на Греческой площади свой Круглый дом (теперь — Галерея «Афина»), а Иоганн Ансельм Дом Ансельма (на его месте — бывший ресторан Киев). Так Александровский проспект был отделен от Греческой площади.

Эйфелева башня

И снова — французский «след». Построить Эйфелеву башню в ее «натуральный» размер — точь-в-точь как Париже — стало в Одесе чуть ли не «нашим всем».

Вообще, тема «Эйфелева башня по-одесски» возникает время от времени с поразительной частотой. К примеру, несколько лет назад город активно обсуждал новость о том, что в ЦПКиО им. Т.Шевченко планируют возвести очередную копию Эйфелевой башни.

Новое «ваяние» представлялось авторам идеи в виде смотровой башни с расположенными внутри ресторанами. Не судилось этой идее реализоваться, но другие уменьшенные копии и прочие «повторы» творения Эйфеля в Одессе все же имеются. А некоторые (кстати, реализованные) одесские копии Эйфелевой башни в Одессе уже успели исчезнуть. Но новые идеи возведения Эйфелевой башни упорно возникают вновь.

Совсем незнакомая Театральная площадь

Совершенно иначе могла выглядеть и одесская Театральная площадь. Об этом можно судить по картине Карло Боссоли «Вид Одессы», опубликованный в «Вестнике Одесского художественного музея».

В статье Ю.Письмака к этой картине сообщается: «Боссоли в этой картине, говоря языком современных архитекторов, визуализировал продолжающие друг друга ансамбли Пале-Рояля и Театральной площади, разработанные (запроектированные) его соплеменником и земляком — архитектором Георгием Торичелли».

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев добавляет: «С двух сторон Театральную площадь замыкают расположенные симметрично комплексы абсолютно незнакомых зданий. Наружными фасадами здания этих симметричных комплексов выходят на Ланжероновскую улицу и на Театральный переулок соответственно. По центру этих зданий — проезды, оформленные арками, увенчанными скульптурными группами. Кроме того, на Театральной площади расположены две белые монументальные колонны, увенчанные скульптурами… С уже существующими к тому времени зданиями Боссоли также изобразил и запроектированные архитектором Торричелли комплексы зданий, которые так и не были воплощены в камне».

Мавзолей Ленина на Куликовом поле

О, этот прожект меня лично приводит в «восторженную» дрожь. В Одессе на Куликовом поле мог появиться ленинский мавзолей — что-то вроде «филиала» главного мавзолея. Это тот случай, когда проектов такой грандиозно-гениальной идеи было множество.

В альбоме «История Одессы в памятниках и скульптурах» одесский краевед Евгений Волокин пишет: «15 ноября 1924 года местная газета «Известия Одесского губисполкома» напечатала информацию, в которой сообщалось, что «Одесский губернский исполнительный комитет объявляет конкурс на составление памятника-мавзолея В.И. Ленину в г. Одессе на площади Октябрьской революции. За лучшие проекты будут выданы пять премий: первая — 1500 рублей, вторая — 750 рублей, третья — 500 рублей, четвертая — 350 рублей, пятая — 250 рублей…» Сегодня можно только гадать, каким образом одесский мавзолей собирался сотрудничать с мавзолеем, ранее уже открывшимся в Москве. В конкурсе приняли участие 80 архитекторов и художников со всей страны, только от одесситов поступило 25 проектов… 22 февраля 1925 года в колонном зале губисполкома (сегодня — большой зал горсовета в здании на Думской площади) открылась выставка конкурсных проектов. Ее посетителям раздавали анкеты, в которых каждый отмечал наиболее понравившийся мавзолей. Через неделю пять лучших были определены. Их авторы получили обещанные премии, а самый лучший мавзолей, придуманный профессором Ленинградской академии художеств Львом Рудневым, предложили реализовать. Но не срочно, так как денег на дальнейшее увековечение памяти Ленина в городской казне не было. Через два года было подсчитано, что осуществление проекта… обойдется в неподъемных 434.468 рубля. И окркоммунотдел предложил работы по сооружению мавзолея снова отложить… Еще через несколько лет, к 15-летию Октября, были изысканы средства, чтобы переделать «Памятник борцам революции», который на площади уже был, заодно пристроив к нему трибуны — для проведения парадов. О памятнике-мавзолее тогда уже никто не вспоминал…».

Новое место для Зоопарка и Черное море-2

Построить новый Зоопарк в Одессе планировали на том месте, где сейчас расположен парк Победы (теперь вас уже не должно удивлять название улицы Зоопарковой рядом с парком). Проект возник в 30-х годах прошлого столетия. Но сначала война не дала его реализовать, а потом и вообще отказались от этой идеи, решив ограничиться благоустройством зеленой зоны.

Но это еще не все. Согласно этому прожекту, там должен был быть еще и пруд в форме Черного моря. И его, оказывается, таки начали обустраивать. Несколько лет назад одесский краевед и блогер Евгений Сокольский сообщал, что на аэрофотографии Одессы 1944 года, сделанной немецкими летчиками, он нашел на территории, которую сейчас занимает парк Победы, котлован, выполненный в форме Черного моря.

***

Ах, прожекты, прожекты… Много вас было, всех не перечесть. Ну разве что перечислим еще некоторые из них:

Давно «бродила» (и бродит) по городу идея создания в Одессе еще одного бульвара — Нагорного — от Ланжерона до 16-й ст. Большого Фонтана.

Время от времени нас слегка «оглушают» проектами намывки островов с будущими отелями, клубами, аквапарками. Даже бродила идея (и создана концепция) будущей «Одесской Венеции» — целого города в Одесском заливе. Воодушевляли нас и проектом «Монисто: Морское ожерелье Одессы» — намыве семи островов с разными функциями (деловой, культурной, развлекательной и т.д.).

Во времена Гурвица всерьез поговаривали о реализации проекта строительства моста через Одесский залив.

И это тоже, конечно, далеко не все. А между тем, время идет, старые прожекты забываются, зато зарождаются все новые и новые идеи. Может, реализуются. Может, так и останутся только прожектом…

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как строили дома в Одессе в XIX веке.

А также какой видели Одессу иностранцы-путешественники в ХІХ веке.

Фото — из открытых источников