Мавзолей Ленина в Одессе: презентовали иллюстрированный альбом об истории городских монументов (фото)

Памятники – те, которые прожили с нами много лет, и появившиеся не так уж и давно. И, главное — те, которых уже нет. А они были. Как знак эпохи, как примета времени, как часть жизни наших дедушек и бабушек, родителей. И как трепетно смотрятся на фоне этих памятников одесситы прошлых лет, снявшиеся в счастливый или грустный момент своей жизни.

Этот альбом — сама история, прикосновение к ней, изучение ее. А еще зачастую доказательство, что там-то и там-то таки стоял тот или иной памятник, или не было его вовсе. Или был, но совсем не там, где находится сейчас. Этот альбом — свидетельство, фиксация, а еще — исторический экскурс, который базируется только и строго на фактах. Ну а выводы, их оценку каждый уже делает сам.

Почти две с половиной сотни фотографий одесских памятников собраны в альбом. Смотришь — поражаешься: да неужели все они стояли на одесских улицах? Да, именно так. А еще альбом рассказывает порой о «сумасшедших» проектах (тоже с фотографиями) тех памятников, которые остались только в проектах.

О, эти проекты. Знаете ли вы, например, что в Одессе должен был открыться собственный Мавзолей Ленина? Да, да, мог. И конкурс был объявлен, и проекты были представлены, и даже денежные премии за них были озвучены.

А чему удивляться, если, как рассказывает Евгений Волокин, сейчас даже трудно представить то количество ленинских (сталинских, дзержинских и так далее) памятников-штамповок, которые сопровождали нас чуть ли не каждом шагу?

Многие из представленных фотографий вы увидите впервые в этом альбоме. Многому будете поражаться. Что-то — вспоминать, о чем-то узнавать впервые. А кроме фото издание еще насыщает нас порой уникальной информацией, материалами из фондов Одесской Национальной научной библиотеки, архивов, личных коллекций.

Напомним, в Одесской области хотят оригинально декоммунизировать памятник Ленину – превратить его в болгарина.

Фото: Мария Котова