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Одесские истории: как строили дома в XIX веке (видео)

Одесские истории: как строили дома в XIX веке (видео)

Одессу застраивали по плану Деволана и Форстера – прямоугольные сетки улиц, смещенные относительно друг друга на 45 градусов. При такой планировке улицы были открыты в сторону моря, дома обдувал свежий бриз и освещало солнце. Да и заблудиться в таком городе было проблематично.

В XIX веке Одессу в основном населяли мещане и торговцы. Первые дома для них строили достаточно скромные.

Сначала стали появляться одноэтажные и двухэтажные дома. Чуть позже в Одессе стали появляться особняки – двухэтажные дома с воротами. Внутри дома был двор, который становился центром общественной жизни.

Двор мостили ракушечником, а также дорожками из вулканических плит, которые как балласт привозили торговые корабли. Внутри двор засаживали деревьями, а в центре устанавливали колодец или небольшой фонтан.

Обычно одесские дворы планировали так, чтобы там было как можно больше тени, и они сохраняли дневное тепло ночью и ночную прохладу утром.

В конце XIX века в Одессе начался строительный бум – стали массово появляться доходные дома…

Подробнее – в нашем видео:

Вы также можете почитать об особенностях строительства по-одесски 200 лет назад.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессу пришел футбол, а также как в городе появилась телефонная связь.

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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