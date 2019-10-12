fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появится Эйфелева башня: где еще в нашем городе есть знаменитый символ Парижа

В Одессе появится Эйфелева башня: где еще в нашем городе есть знаменитый символ Парижа

Одесская мэрия проводит конкурс проектов по развитию города, победителям которого выделят деньги из общественного бюджета.

Как сообщает официальный сайт города, «Общественный бюджет-2020» принимает заявки на реализацию проектов будущего года до 30 октября текущего. Общий объем расходов на 2020 год, который планируется направить на реализацию проектов-победителей, составляет 50 000 тыс. грн. Условия реализации проекта — количество подписей, которые необходимо собрать автору для подачи проекта, должно быть не менее 20-ти для малого общественного проекта и 50-ти для большого общественного проекта (кроме подписи автора (-ов) проекта). Голосование за проекты пройдет с 27 ноября по 16 декабря 2019 года . Обнародование проектов-победителей предусмотрено до 21 декабря.

И что же? На сегодняшний день на платформе Социально активный гражданин зарегистрирован всего 1 проект. Знаете какой? Об установке Суворовском районе уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Проект башни на сайте citizen.odessa.ua

А первой Эйфелевой башни с одесским уклоном уже и нет

Самый раз задуматься, а сколько же в Одессе всего насчитывается этих самых Эйфелевых башен, вернее, их уменьшенных копий? Потому что ведь как получается? Известнейшая башня — символ Парижа, вот Одесса и решила «взять» если не единственным символом (уже никак не получится), то количеством.

Первая из них, самая известная, появилась в Одессе довольно давно на территории Одесского завода радиально-сверлильных станков (ОЗРСС), теперь — это Публичное акционерное общество «ОЗРСС», на улице Бугаевской.

Кстати, история ее создания любопытна. В далеком 1957 году, когда в СССР проходил I Всемирный фестиваль молодежи и студентов, руководство Одесского завода радиально-сверлильных станков получило информацию, что французская делегация по пути в Москву прибудет в Одессу морем, посетит «Радиалку». Гостей нужно чем-то поразить. Вот и пришла к энтузиасту своего дела тогдашнему директору «Радиалки» Сергею Мезенцеву идея установить на территории завода макет символа Парижа — Эйфелеву башню, то есть, ее уменьшенную копию — 1:15 от натуральной величины.

Так выглядела одесская Эйфелева башня на Радиалке

Мезенцев достал открытку с изображением башни, велел расчертить ее на квадратики, скопировать, выполнить чертежи и изготовить в металле с максимально возможным приближением к оригиналу. Одесскую копию сделали из отходов производства всего за месяц. К одесской Эйфелевой башне на территории «Радиалки» в разные времена относились по-разному. Более полувека она простояла на своем месте. Лет пять назад в одесских СМИ стала появляться информация, что она начала разрушаться. Потом стало известно: она и вовсе исчезла…

Сколько их сегодня?

Но «эйфелевобашенная страсть» по-одесски на этом вовсе не оканчивается. Словно постоянно желая еще и еще раз доказать, что Одесса — это таки маленький Париж, наши Эйфелевы башни то и дело появляются вновь и вновь: то в виде уникального шоколадного изделия, то в форме очередной креативной идеи.

Кстати, нереализованный проект: несколько лет назад город активно обсуждал новость о том, что в ЦПКиО им. Т.Шевченко планируют возвести… Конечно же, очередную копию Эйфелевой башни. Размером она должна была быть раза в три меньше парижской. Новое «ваяние» представлялось авторам идеи в виде смотровой башни с расположенными внутри ресторанами.

Не судилось этой идее реализоваться, но другие уменьшенные копии и прочие «повторы» творения Эйфеля в Одессе все же имеются.

1. В районе Французского бульвара есть мурал. Мастера настенной живописи, или, как мы порой их называем, уличные художники представили нам новую картину с Эйфелевой башней и другими элементами французской столицы.

Мурал в районе Французского бульвара

2. Творение Эйфеля в уменьшенном виде появилось на улице Королева.

Улица Королева

3. Эйфелеву башню можно увидеть и в Пассаже: стоит себе, украшением служит.

Пассаж

4. Еще одна Эйфелева башенка расположена в обыкновенном одесском дворе на улице Осипова. И хоть эта внутридворовая Эйфелева башня «ростом» не вышла — всего-то что-то около трех метров, но она есть. Кстати, живущие здесь практичные одесситы используют ее как подставку под вазоны с комнатными растениями.

Двор на улице Осипова

5. Имеется собственная Эйфелева башня и в одном из дворов на ул. Коблевской. Местные жители рассказали, что когда-то эта башня служила обычным рекламным уличным щитом. Теперь стала местным дворовым «памятником».

Двор на улице Коблевской

Если проект «Общественного бюджета» по установке копии Эйфелевой башни на поселке Котовского реализуется (бюджет проекта — почти полтора миллиона гривен), будет и еще одна. Без Эйфелевой башни (вернее, башен) — нам, вероятно, никак!

Фото автора и из открытых источников

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить