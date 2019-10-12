В Одессе появится Эйфелева башня: где еще в нашем городе есть знаменитый символ Парижа

Как сообщает официальный сайт города, «Общественный бюджет-2020» принимает заявки на реализацию проектов будущего года до 30 октября текущего. Общий объем расходов на 2020 год, который планируется направить на реализацию проектов-победителей, составляет 50 000 тыс. грн. Условия реализации проекта — количество подписей, которые необходимо собрать автору для подачи проекта, должно быть не менее 20-ти для малого общественного проекта и 50-ти для большого общественного проекта (кроме подписи автора (-ов) проекта). Голосование за проекты пройдет с 27 ноября по 16 декабря 2019 года . Обнародование проектов-победителей предусмотрено до 21 декабря.

И что же? На сегодняшний день на платформе Социально активный гражданин зарегистрирован всего 1 проект. Знаете какой? Об установке Суворовском районе уменьшенной копии Эйфелевой башни.

А первой Эйфелевой башни с одесским уклоном уже и нет

Самый раз задуматься, а сколько же в Одессе всего насчитывается этих самых Эйфелевых башен, вернее, их уменьшенных копий? Потому что ведь как получается? Известнейшая башня — символ Парижа, вот Одесса и решила «взять» если не единственным символом (уже никак не получится), то количеством.

Первая из них, самая известная, появилась в Одессе довольно давно на территории Одесского завода радиально-сверлильных станков (ОЗРСС), теперь — это Публичное акционерное общество «ОЗРСС», на улице Бугаевской.

Кстати, история ее создания любопытна. В далеком 1957 году, когда в СССР проходил I Всемирный фестиваль молодежи и студентов, руководство Одесского завода радиально-сверлильных станков получило информацию, что французская делегация по пути в Москву прибудет в Одессу морем, посетит «Радиалку». Гостей нужно чем-то поразить. Вот и пришла к энтузиасту своего дела тогдашнему директору «Радиалки» Сергею Мезенцеву идея установить на территории завода макет символа Парижа — Эйфелеву башню, то есть, ее уменьшенную копию — 1:15 от натуральной величины.

Мезенцев достал открытку с изображением башни, велел расчертить ее на квадратики, скопировать, выполнить чертежи и изготовить в металле с максимально возможным приближением к оригиналу. Одесскую копию сделали из отходов производства всего за месяц. К одесской Эйфелевой башне на территории «Радиалки» в разные времена относились по-разному. Более полувека она простояла на своем месте. Лет пять назад в одесских СМИ стала появляться информация, что она начала разрушаться. Потом стало известно: она и вовсе исчезла…

Сколько их сегодня?

Но «эйфелевобашенная страсть» по-одесски на этом вовсе не оканчивается. Словно постоянно желая еще и еще раз доказать, что Одесса — это таки маленький Париж, наши Эйфелевы башни то и дело появляются вновь и вновь: то в виде уникального шоколадного изделия, то в форме очередной креативной идеи.

Кстати, нереализованный проект: несколько лет назад город активно обсуждал новость о том, что в ЦПКиО им. Т.Шевченко планируют возвести… Конечно же, очередную копию Эйфелевой башни. Размером она должна была быть раза в три меньше парижской. Новое «ваяние» представлялось авторам идеи в виде смотровой башни с расположенными внутри ресторанами.

Не судилось этой идее реализоваться, но другие уменьшенные копии и прочие «повторы» творения Эйфеля в Одессе все же имеются.

1. В районе Французского бульвара есть мурал. Мастера настенной живописи, или, как мы порой их называем, уличные художники представили нам новую картину с Эйфелевой башней и другими элементами французской столицы.

2. Творение Эйфеля в уменьшенном виде появилось на улице Королева.

3. Эйфелеву башню можно увидеть и в Пассаже: стоит себе, украшением служит.

4. Еще одна Эйфелева башенка расположена в обыкновенном одесском дворе на улице Осипова. И хоть эта внутридворовая Эйфелева башня «ростом» не вышла — всего-то что-то около трех метров, но она есть. Кстати, живущие здесь практичные одесситы используют ее как подставку под вазоны с комнатными растениями.

5. Имеется собственная Эйфелева башня и в одном из дворов на ул. Коблевской. Местные жители рассказали, что когда-то эта башня служила обычным рекламным уличным щитом. Теперь стала местным дворовым «памятником».

Если проект «Общественного бюджета» по установке копии Эйфелевой башни на поселке Котовского реализуется (бюджет проекта — почти полтора миллиона гривен), будет и еще одна. Без Эйфелевой башни (вернее, башен) — нам, вероятно, никак!

Фото автора и из открытых источников