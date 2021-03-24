Незнакомая Одесса: Триумфальная арка в начале Французского бульвара

Триумфальная арка в начале Французского бульвара? Это где? Активно застраивающийся Французский бульвар, который в последние годы у всех на слуху в связи с так и не начавшейся реконструкцией, и в самом деле должен был «обзавестись» собственной триумфальной аркой.

Частично об этом проекте, который, увы, остался лишь прожектом, мы рассказывали в материале о малоизвестных фактах из жизни знаковых мест Одессы.

Как рассказал тогда одесский гид Евгений Гринкевич, идея создания собственной Триумфальной арки так прижилась в Одессе, что даже в некоторых справочниках ее существование указано, как «факт наличия».

На самом деле никакой Триумфальной арки у нас нет — ни на Французском бульваре, ни в другом месте. А вот проект, оказывается, был. Да какой!

Воплощал идею ее создания инженер В.И.Зуев, он же и предложил тогда одному из самых известных одесских зодчих Семену Ландесману сделать эскиз Триумфальной арки. Она должна была стать красивейшей и величественной — во всю ширину Французского бульвара.

И, кстати, уже тогда остро стоял вопрос о застройке Французского бульвара.

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев на своей странице в Facebook сообщает: «Создатель Французского бульвара Василий Иванович Зуев пророчески писал: «Было бы большой непростительной ошибкой превратить этот район в городские улицы с плотным застроением».

Далее, рассказывает Сергей Матвеев, вступив в должность городского инженера, В.И. Зуев загорелся идеей реконструкции Мало-Фонтанской дороги и успешно ее реализовал, что стало воистину сродни чуду: заурядная загородная дорога превратилась в фешенебельный бульвар… А еще он хотел установить в начале бульвара триумфальную арку. В его бумагах сохранился проект этой арки «у начала Французского бульвара», но, к сожалению, он так и не был реализован…».

И — о дне сегодняшнем. Сергей Матвеев задается вопросом:

— Вот мне интересно, если бы арка все-таки была бы тогда установлена, ее бы сейчас тоже планировали снести для расширения пропускной способности бульвара?

Ну а нам с вами остается любоваться другими городским арками — не столь величественными, но все же успешно реализованными нашими предками. Например, красивой Мавританской аркой на том же Французском бульваре. Правда, состояние, в котором она пребывает — не ахти. Зато она у нас с вами есть. В отличие от Триумфальной.

Фото: Сергей Матвеев/Фейсбук