Незнакомая Одесса: какой могла бы быть Театральная площадь

Неужели это одесская Театральная площадь?! Одни здания узнаваемы, другие — совершенно незнакомы. В чем же дело? Оказывается, именно такой красавицей она и окружающие ее улицы когда-то были задуманы.

Недавно «Одесская жизнь» опубликовала гравюры видов Одессы Карло Боссоли. На них Одесса предстает такой, какой она была почти 200 лет назад. Гравюры сделаны в 30-х годах позапрошлого столетия.

А вот в «Вестнике Одесского художественного музея» несколько лет назад был опубликован еще один вид Одессы Карло Боссони в статье Ю.А. Письмака об этой картине и связанной с ней страницей архитектурной истории Одессы.

Перед нами — Одесса 30-х годов XIX века, изображенная на картине Карло Боссоли, написанной гуашью. Картина называется «Вид Одессы».

«Боссоли в этой картине, говоря языком современных архитекторов, визуализировал продолжающие друг друга ансамбли Пале-Рояля и Театральной площади, разработанные (запроектированные) его соплеменником и земляком — архитектором Георгием Торичелли», — сообщает по этому поводу Письмак.

То есть, мы видим на картине и до боли знакомые здания Театральной площади и вокруг нее, и те, что так и остались задумкой архитектора Торричелли.

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев по поводу этого «неизвестного» вида Одессы на картине сообщает на своей странице в Facebook: «С двух сторон Театральную площадь замыкают расположенные симметрично комплексы абсолютно незнакомых зданий. Наружными фасадами здания этих симметричных комплексов выходят на Ланжероновскую улицу и на Театральный переулок соответственно. По центру этих зданий — проезды, оформленные арками, увенчанными скульптурными группами.

Кроме того, на Театральной площади расположены две белые монументальные колонны, увенчанные скульптурами».

Вывод, по мнению историка, напрашивается один: «С уже существующими к тому времени зданиями Боссоли также изобразил и запроектированные архитектором Торричелли комплексы зданий, которые так и не были воплощены в камне».

А вам бы понравилась такая Театральная площадь Одессы?

Фото: Вестник Одесского Художественного музея

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