Новости Одессы и Одесской области

Незнакомая Одесса: какой могла бы быть Театральная площадь

Незнакомая Одесса: какой могла бы быть Театральная площадь

Неужели это одесская Театральная площадь?! Одни здания узнаваемы, другие — совершенно незнакомы. В чем же дело? Оказывается, именно такой красавицей она и окружающие ее улицы когда-то были задуманы.

Недавно «Одесская жизнь» опубликовала гравюры видов Одессы Карло Боссоли. На них Одесса предстает такой, какой она была почти 200 лет назад. Гравюры сделаны в 30-х годах позапрошлого столетия.

А вот в «Вестнике Одесского художественного музея» несколько лет назад был опубликован еще один вид Одессы Карло Боссони в статье Ю.А. Письмака об этой картине и связанной с ней страницей архитектурной истории Одессы.

Перед нами — Одесса 30-х годов XIX века, изображенная на картине Карло Боссоли, написанной гуашью. Картина называется «Вид Одессы».

«Боссоли в этой картине, говоря языком современных архитекторов, визуализировал продолжающие друг друга ансамбли Пале-Рояля и Театральной площади, разработанные (запроектированные) его соплеменником и земляком — архитектором Георгием Торичелли», — сообщает по этому поводу Письмак.

То есть, мы видим на картине и до боли знакомые здания Театральной площади и вокруг нее, и те, что так и остались задумкой архитектора Торричелли.

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев по поводу этого «неизвестного» вида Одессы на картине сообщает на своей странице в Facebook: «С двух сторон Театральную площадь замыкают расположенные симметрично комплексы абсолютно незнакомых зданий. Наружными фасадами здания этих симметричных комплексов выходят на Ланжероновскую улицу и на Театральный переулок соответственно. По центру этих зданий — проезды, оформленные арками, увенчанными скульптурными группами.

Кроме того, на Театральной площади расположены две белые монументальные колонны, увенчанные скульптурами».

Вывод, по мнению историка, напрашивается один: «С уже существующими к тому времени зданиями Боссоли также изобразил и запроектированные архитектором Торричелли комплексы зданий, которые так и не были воплощены в камне».

А вам бы понравилась такая Театральная площадь Одессы?

Фото: Вестник Одесского Художественного музея

Читайте также: Незнакомая Одесса: знаменитый перекресток сквозь столетие.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить