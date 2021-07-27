Так получилось, что вне поля зрения широкой аудитории оказались письма и воспоминания многих людей, побывавших в Одессе. Свидетельства авторов разбросаны в разных странах, разных временах. С некоторыми из них предлагаем познакомиться в этой публикации.

Десятки, если не сотни тысяч стихотворений, романов, песен, пьес, очерков посвящены Одессе. Все они, конечно, разные. Но воспоминания и художественные произведения иностранцев, побывавших в Одессе, объединяет непреходящая любовь и нежность к городу у Черного моря.

Литературная мистификация на одесскую тему

Ветреная жена французского ученого Ксавье де Гелль современниками характеризовалась так: “Молодая, красивая и обаятельная дама, кружившая безустанно головы своих многочисленных поклонников и видевшая в том едва ли не цель своей жизни. Она имела живой и веселый характер, много путешествовала и была известна как поэтесса”.

В разговорах Адель Оммер де Гелль поражала начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики лиц были типичны, злы и метки. А. С. Пушкина она считала гениальным поэтом, но в отношении дуэли с Дантесом становилась на сторону последнего и называла Александра Сергеевича “ревнивым русским мавром”.

В 1933 году в Москве в издательстве “Академия” впервые вышел перевод ее книги путевых очерков, в которых было немало картинок из жизни Одессы времен графа Михаила Воронцова.

“Несколько слов об одесском обществе. Это общество состоит из такого количества гетерогендерных элементов, что абсолютно лишено характерной физиономии: французы, немцы, русские, англичане, греки, итальянцы — все привносят в этот облик свои воззрения, привычки, язык, интересы, предрассудки. Ни одна женщина в Одессе не могла соперничать с графиней Воронцовой во вкусе и кокетстве.

Очевидно, что Одесса является городом развлечений и роскоши. Как говорят, женщины разоряют своих мужей кокетством и чрезмерной любовью к дорогим побрякушкам”.

Впрочем, существует мнение, будто “Письма и записки Оммер де Гелль”, якобы принадлежащие перу Адель, в действительности — весьма умелая литературная мистификация историка литературы и археографа П. П. Вяземского (1820—1888), сына поэта, критика и мемуариста князя П.А. Вяземского.

А вот Ксавье Оммер де Гелль, дипломированный горный инженер, изучавший природные ресурсы Украины и награжденный орденом святого Владимира за открытие железорудного месторождения на Днепре, писал об Одессе так: «В течение двух или трех лет сооружается гигантская лестница, которая, открываясь на Бульваре, плавно спускается к берегу моря. Это сооружение — фантазия столь же разорительная, сколь и бесполезная, — уже поглотило огромные средства… между прочим, всегда будет служить лишь гуляющим на Бульваре».

О бульваре над морем и о лестнице — прекрасной и величественной

В июле 1843 года Одессу посетил польский общественно-политический деятель, писатель и журналист Юзеф Игнаций Крашевский. Он отличался необычайной плодовитостью. Его литературное наследие составляет около 600 томов как художественных произведений, так и работ по истории, этнографии, фольклористике, путевых очерков и т. д.

Крашевский побывал в 273 городах мира. Одесса занимает особое место в его творчестве. Воспоминания писателя и сегодня читаются как признание в любви к городу.

“Бульвар над морем… – это находящаяся над морем долгая линия домов, перед ней две или больше линии деревьев – акаций, тамариксов и т. п., окружающих место для прогулок. С одной стороны его замыкает Биржа — прекрасное здание греческого стиля, с другой — дворец Воронцова.

Линия домов, протянувшаяся от дворца, состоит из почти ровных, похожих, очень красивых домов в несколько этажей, окна которых выходят на порт и море. Бульвар расположен на кромке обрыва, который является последним выходом к морю со стороны степи. На возвышенности развивается город. В самой середине этой прекрасной линии домов пересекает их улица. В этой части дома закругляются в полукруг. А напротив них стоит черный бронзовый памятник герцогу Ришелье – создателю города. Но памятник этот без выражения и характера. Я бы ему посоветовал одной рукой указывать на море, а другой на город, как будто говоря: «И эту торговлю и эти стены я вознес».

Полезным делом в Одессе является строительство прекрасной лестницы, которая от морского берега ведет на бульвар. Лестница эта… если бы только служить должна была для украшения города — достойна аплодисментов: так она прекрасна и величественна. В произведениях искусства не всегда и не только искать нужно лишь пользу. Их красота уже является пользой и целью… Она великолепна и достойна моря, к которому ведет. Сооружение это… дополняет прекрасный образ бульвара…»

Ранее мы рассказывали о том, как работали одесские адвокаты в ХІХ веке.

Католического монаха интересовала судьба армян в Одессе

Иностранец, появившийся в Одессе в 1825 году, отрекомендовался городским властям католическим священником Минаем Медичи. Он сообщил, что его интересуют народы, населяющие Одессу, их культура и место в общественной жизни юного города.

Вопросов к путешественнику не возникло, тем более, что на руках у него были рекомендательные письма из Венеции и Рима. Ну, и аристократическая фамилия говорила сама за себя. Впрочем, он охотно рассказал, что настоящие его имя и фамилия — Минас Бжишкян. А Минай Медичи — научный и литературный псевдоним.

Что же привело армянина, родившегося в Крыму, в татарском селе Карасу-Базар (ныне Белогорск), в Одессу? Минаса интересовало положение армянских переселенцев, проживающих в странах Восточной Европы. Он изучал памятники, рукописи, древние документы, побывал в крупных армянских колониях. В своей книге, изданной в Венеции в 1830 году, исследователь обобщил итоги этой поездки.

А вот какой увиделась Одесса католическому монаху Минасу Бжишкяну.

“Одесса — город весьма пространный и расположенный на плоскости, улицы широки и прямолинейны, по обе стороны каждой улицы устроены каменные канавы, куда стекает вода, и мощеные тротуары для пешеходов, посредине же остается широкая немощеная дорога для телег. Рынок и роскошные магазины устроены на больших улицах. Все дома — каменные, красивые, много двухэтажных и трехэтажных, покрытых медью”.

«Скучна в дни летние природа…»

Поэт пушкинского времени Иван Петрович Безроднов, посетив Одессу, написал цикл сонетов “Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма”. Они были изданы в 1834 году. Поэт увидел Одессу городом, где дышится вольно, где многоязычие жителей — одна из визитных карточек города. Но — не поверите! — лето пришлось ему не по душе. Вот что он написал:

Но на одесских берегах,

В подрыв столь многих жизни благ,

Скучна, в дни летние, природа:

Пыль мучит, пудрит дерева;

От ней кружится голова;

А солнце с голубого свода,

Как в степи аравийской, жжет

И злакам жизни не дает.

Скалы, повиснув над водою,

Печалят очи наготою —

Все это правда! Но взамен

Грехов природы неизбежных,

Взор попадет в приятный плен,

Окинув ряд картин прибрежных:

И бесконечный лёт судов

На белых крыльях парусов,

И в порту кораблей армады,

И зданий пышные громады!

Фото с сайтов Аукционного дома “Империя” и viknaodessa.od.ua.

Ранее мы рассказывали о знаменитых одесских фотографах ХІХ века.