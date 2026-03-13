Ключевые моменты:
- В Одессе вручили премию имени Яна Гельмана — неформальную награду, учрежденную бывшими участниками «Клуба джентльменов ОНУ»;
- Лауреатами по итогам 2025 года стали джазовый пианист Алексей Петухов, актер Алексей Агопян и основатель проекта «Тысяча дверей» Александр Левицкий;
- Премию учредили в 2019 году в честь художественного руководителя команды КВН Яна Гельмана — ее получают одесситы, которые прославляют город в культуре, искусстве и общественной деятельности.
Кто стал обладателем премии Гельмана за 2025 год
Премия Гельмана была учреждена в 2019 году бывшими участниками «Клуба джентльменов ОНУ» на частные средства в честь бывшего художественного руководителя команды Яна Альбертовича Гельмана. Основатели решили вручать ее людям, которые тем или иным образом прославляют Одессу. В разные годы премию получили — пианист Сергей Терентьев, главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук, скульптор Михаил Рева, преподаватель физики и видеоблогер Павел Виктор, актер и писатель Борис Барский и еще 25 выдающихся одесситов.
В этом году были награждены:
- Алексей Петухов, ведущий одесский джазовый пианист и композитор. Преподаватель фортепиано и композиции в Одесском училище искусств и культуры имени Данькевича. Основатель и руководитель одесской «Джазовой академии».
- Александр Левицкий, сооснователь и руководитель проекта «Тысяча дверей». Этот проект с 2018 года реставрирует и воссоздает аутентичные двери нашего города, популяризируя идеи сохранения исторического наследия среди горожан.
- Алексей Агопян, известный кино- и театральный актер, актер театра «Маски», директор «Дома клоунов».
