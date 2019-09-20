Як вчитель фізики з Одеси зробив цікавим дистанційне навчання

Записувати власні уроки вчитель почав ще 10 років тому.

Про це розповідає DW у проекті #LocalHeroes.

Павло Віктор – 65-річний вчитель фізики одеського Рішельєвського ліцею.

Як розповів сам вчитель, записувати уроки він почав ще 10 років тому. Тоді діти зацікавились нововведенням, а згодом стали питати, чи можна записувати лекції за допомогою Skype. Згодом Павло Віктор почав знімати уроки на власну камеру.

Уже 5-й рік поспіль у розпорядженні вчителя 2 камери – для загальної та макрозйомки. Техніку закупив Рішельєвський ліцей, коли побачив користь від відеоуроків. Керівництво ліцею так надихнуло ноу-хау від фізика, що там створили Центр дистанційної освіти.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала, чи потрібна причина, щоб перевести дитину на дистанційне навчання.

Фото: 24 Канал