Несмотря на январь, Одесса не сбавляет обороты и продолжает удивлять своих жителей и гостей! С 9 по 15 января город оживёт культурными событиями, которые объединяют искусство, музыку, науку и юмор. В нашей подборке всё: от прекрасных музыкальных выступлений до захватывающих научных шоу.
Эти события обязательно принесут вам новые впечатления и заряд позитивных эмоций, даже если январский холод пытается забрать ваш настрой. Поэтому не теряйте времени — отправляйтесь на события, которые подарят тепло в вашем сердце!
Куда пойти в Одессе 9-15 января
Рисование обнажённой натуры в Музее современного искусства
Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства
Когда: 10 января, 16:00
Примите участие в мастер-классе, посвящённом рисованию обнажённой натуры. Погрузитесь в мир формы, света и творчества — идеальный шанс для тех, кто хочет научиться чему-то новому в этом году!
Вечер импровизаций Джейхуна Сафарова
Где: Нежинская 77-79, Культурный центр Бейт Гранд
Когда: 10 января, 18:00
Непредсказуемый стендап, где юмор рождается прямо на сцене, а зрители становятся частью шоу. Ожидайте шуток из повседневной жизни и абсурдных ситуаций.
Путешествие маленького музыканта на карнавале животных
Где: Одесский театр оперы и балета
Когда: 11 января, 11:00
Фантастическое музыкальное путешествие для маленьких и больших слушателей. Музыка Карнавала животных по мотивам Камиля Сен-Санса, в исполнении оркестра Одесской национальной оперы, обещает настоящее празднество для всех!
МОЗГОФЕСТ: научное шоу для всей семьи
Где: Ольгиевская, 23, Театр Маски
Когда: 11 января, 12:00
Взрывные эксперименты, ледяная магия и захватывающие вызовы на интерактивной викторине MOZGObattle — это настоящая научная магия для детей и взрослых.
Золотая коллекция мюзиклов
Где: Одесская областная филармония
Когда: 14 января, 17:00
Погрузитесь в мир великих мюзиклов в исполнении Одесской областной филармонии. На сцене оживут легендарные истории из «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам де Пари» и других мюзиклов, которые захватывают миллионы сердец.
Полезная ссылка: Полный список старых и новых названий улиц Одессы (на январь 2026 г.)