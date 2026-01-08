Несмотря на январь, Одесса не сбавляет обороты и продолжает удивлять своих жителей и гостей! С 9 по 15 января город оживёт культурными событиями, которые объединяют искусство, музыку, науку и юмор. В нашей подборке всё: от прекрасных музыкальных выступлений до захватывающих научных шоу.

Эти события обязательно принесут вам новые впечатления и заряд позитивных эмоций, даже если январский холод пытается забрать ваш настрой. Поэтому не теряйте времени — отправляйтесь на события, которые подарят тепло в вашем сердце!

Куда пойти в Одессе 9-15 января

Рисование обнажённой натуры в Музее современного искусства

Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства

Когда: 10 января, 16:00

Примите участие в мастер-классе, посвящённом рисованию обнажённой натуры. Погрузитесь в мир формы, света и творчества — идеальный шанс для тех, кто хочет научиться чему-то новому в этом году!

Вечер импровизаций Джейхуна Сафарова

Где: Нежинская 77-79, Культурный центр Бейт Гранд

Когда: 10 января, 18:00

Непредсказуемый стендап, где юмор рождается прямо на сцене, а зрители становятся частью шоу. Ожидайте шуток из повседневной жизни и абсурдных ситуаций.

Путешествие маленького музыканта на карнавале животных

Где: Одесский театр оперы и балета

Когда: 11 января, 11:00

Фантастическое музыкальное путешествие для маленьких и больших слушателей. Музыка Карнавала животных по мотивам Камиля Сен-Санса, в исполнении оркестра Одесской национальной оперы, обещает настоящее празднество для всех!

МОЗГОФЕСТ: научное шоу для всей семьи

Где: Ольгиевская, 23, Театр Маски

Когда: 11 января, 12:00

Взрывные эксперименты, ледяная магия и захватывающие вызовы на интерактивной викторине MOZGObattle — это настоящая научная магия для детей и взрослых.

Золотая коллекция мюзиклов

Где: Одесская областная филармония

Когда: 14 января, 17:00

Погрузитесь в мир великих мюзиклов в исполнении Одесской областной филармонии. На сцене оживут легендарные истории из «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам де Пари» и других мюзиклов, которые захватывают миллионы сердец.