Одесский горсовет планирует провести неотложные ремонтные и реставрационные работы в Циркульном корпусе инфекционной больницы, расположенном на улице Пастера.

Стоимость проекта — 68,6 миллиона гривен. Средства выделят из местного бюджета и других источников.

Работы должны завершить до конца 2026 года. Приём заявок — до 22 октября 2025 года.

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило открытый тендер на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ в Циркульном корпусе инфекционной больницы — уникальном архитектурном памятнике в центре Одессы.

Здание находится на улице Пастера и входит в состав городской клинической инфекционной больницы. Оно имеет статус памятника архитектуры национального значения, однако в последние годы оказалось в запущенном состоянии и требует срочного ремонта.

Согласно данным системы закупок Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 68,6 миллиона гривен. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета, а также других источников, не запрещённых законом. Срок окончания работ — до 31 декабря 2026 года.

Тендерное предложение должно сопровождаться финансовым обеспечением в размере 300 тысяч гривен. При этом требований к обеспечению выполнения договора нет.

Заявки от подрядчиков принимаются до 22 октября 2025 года, в этот же день состоится аукцион. Власти подчёркивают, что реставрация здания — часть более широкой программы по сохранению исторического наследия Одессы.

Также продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Валиховском корпусе инфекционной больницы, который является памятником архитектуры, А также реставрация фасадов в административном корпусе.